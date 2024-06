Ballottaggio a Firenze, affluenza in calo: a mezzogiorno ha votato il 12,45%

Firenze, 23 giugno 2024 – Sono dati in calo quelli che arrivano dall’affluenza per il ballottaggio di Firenze. A mezzogiorno ha votato il 12,45% degli aventi diritto. Difficile il confronto con il primo turno (23,06%) perché i primi dati dell’affluenza erano arrivato alle 23 di sabato. Si può invece fare il paragone con l’affluenza delle comunali del 2019, nonostante in quella occasione le elezioni si risolsero senza necessità di ballottaggio: il sindaco uscente Dario Nardella vinse con il 57% dei voti al primo turno. Nel 2019 alle ore 12 aveva votato il 22,03% degli aventi diritto.

Entrambi i candidati sindaco hanno già votato. Eike Schmidt (centodestra) si è recato alle urne di prima mattina accompagnato dalla moglie Roberta Giuseppe. Il candidato del centrodestra ha votato all'interno del liceo statale Niccolò Machiavelli di Firenze. Sara Funaro, nonostante la pioggia battente, ha votato intorno alle 10:30 all'interno del liceo Castelnuovo di Firenze.

Questa l’affluenza alle ore 12 degli altri Comuni al voto in provincia di Firenze:

- Borgo San Lorenzo 13,05%

- Calenzano 11,92%

- Empoli 10,63%

- Figline e Incisa Valdarno 11,38%

- Signa 10,91%