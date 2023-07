Buon compleanno Pinocchio. Un 7 luglio di festa, il burattino compie 140 anni

Firenze, 7 luglio 2023 – Oggi, 7 luglio, è il 140esimo compleanno di Pinocchio. Il burattino più famoso al mondo nacque a Firenze, città dove sono in parte ambientate le sue avventure scritte da Carlo Lorenzini detto Collodi.

Quasi sicuramente le pagine del racconto sono state scritte nell’abitazione di Via Rondinelli, magari prendendo in prestito idee e personaggi da appunti e altri scritti del Collodi.

Una targa ricorda il suo autore, ma sappiamo che idee e alcuni capitoli sono stati pensati e scritti anche nell’amena villa Belriposo nella località di Castello, tra Firenze e Sesto Fiorentino. Il 7 luglio è stato il giorno in cui, per la prima volta, nel 1881, uscì la prima puntata del racconto sul Giornale per i Bambini.

Tra i vari aneddoti che videro la nascita del capolavoro, ricordiamo le insistenze del Biagi, redattore della rivista per bambini per riuscire ad avere i capitoli in tempo per pubblicarli, ma non per fare delle illustrazioni decenti, e il finale del quale lo stesso Collodi affermò di ricordarlo diverso. Il 2023 segna il traguardo dei 140 anni dalla prima pubblicazione libraria 'Le avventure di Pinocchio - storia di un burattino' uscì per la prima volta nel 1883 - il libro che tutti conoscono e tutti amano, il più tradotto al mondo dopo la Bibbia, universalmente considerato patrimonio mondiale. Fu il tipografo Felice Paggi che si assunse l’onere e l’onore di essere il primo a editare “Le avventure di Pinocchio- Storia di un Burattino”, illustrato dal Mazzanti, un libro che nel tempo diventò semplicemente “Pinocchio”.

Fu l’inizio di una storia, un percorso che arriva fino ai giorni nostri. Giuseppe Garbarino, presidente dell’associazione Pinocchio a Casa Sua, oltre ad essere l'ideatore del Museo del Giocattolo e di Pinocchio insieme ad Alessandro Franzini Tibaldeo, presidente della Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo di Miliano, raccoglie il testimone della storia e in questo 2023 diventa il promotore di una iniziativa che unisce gli aspetti turistici della regione Toscana, dalla cultura, l’enogastronomia, il trekking, il cicloturismo e in modo più di più ampio respiro verso la scoperta del mondo in cui Pinocchio mosse i suoi passi alla ricerca di se stesso per diventare “bambino”.

Da anni l’associazione promuove infatti la missione per il ricordo storico dei vari personaggi della famiglia Lorenzini e naturalmente di Pinocchio. Non dimentichiamo che anche il fratello del Collodi, Paolo Lorenzini, ha un’importante ruolo come direttore di una delle più importanti realtà industriali fiorentine, la Manifattura di Doccia.

Non va dimenticato che la tradizione letteraria continuò con Paolo, noto come Collodi Nipote, per semplicità l’autore di Sussi e Biribissi, e che lo zio Lorenzo Lorenzini, commerciante benestante, era stato finanziatore di attività editoriali del Collodi. Un altro zio, Giuseppe Orzali, fu invece pittore copista apprezzato nel periodo di Firenze Capitale.

Oggi Giuseppe Garbarino, con lo sguardo rivolto a un importante anniversario, i 200 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini nel 2026, lancia quindi un importante progetto turistico regionale, gli "Itinerari Collodiani", oltre 80 luoghi che in modo diretto o indiretto ricordano la favola di Pinocchio, le altre opere scritte dal Collodi e i luoghi che hanno visto frequentazioni e fatti legati al noto personaggio e giornalista. Il progetto, sostenuto da un contributo economico grazie alla partecipazione a un bando, permetterà all'associazione di realizzare il programma studiato da tempo per creare una sinergia tra i "cammini" regionali, l'escursionismo, il trekking ambientale, il cicloturismo e le ippovie, il tutto in chiave di sostenibilità ambientale e soprattutto con lo sguardo rivolto ad una delocalizzazione e riscoperta turistica, naturalmente sulle tracce di Pinocchio. Anche la Regione Toscana segue con interesse l'iniziativa che potrebbe dare uno stimolo innovativo a molti aspetti di sviluppo turistico ed economico. Il progetto vedrà la luce grazie all'impegno di tutti i soci, tra i quali ricordiamo Filippo Canali, storico ideatore dei "Percorsi di Pinocchio" nel territorio Sestese, Antonio Rancati, brillante organizzatore del progetto "Pinocchio nel Terzo Millennio", una pagina social con oltre 10mila follower, fortemente orientata alla tutela dell'ambiente, Francesco Forconi, artista noto come Skim, affiancato da altri due storici nomi dell'arte fiorentina, Roberto Ciabani e Alessandro Innocenti, tutti interpreti e amanti del mondo di Pinocchio.