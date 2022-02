"Noi, gente di mare. L'accoglienza come cultura"

Firenze, 26 febbraio 2022 - Un'esistenza in altalena. Così potrebbe essere descritta l’esperienza amministrativa di Roberto Ammatuna, 69 anni, sindaco di Pozzallo, terra in provincia di Ragusa dov’è nato Giorgio La Pira, medico e padre di due figli, una vita nella sinistra e leader di una lista civica che governa il Comune dal 2017. "In questo momento – racconta – siamo in una situazione di relativa tranquillità. Abbiamo vissuto situazioni di grande confusione e di calma. Ora nel nostro hot spot abbiamo una cinquantina di persone, però se migliorano le condizioni meteo marine potrebbe accadere qualsiasi cosa". Qual è la capienza della struttura? "Duecentoventi posti. Ma noi siamo abituati a tutto questo. Abbiamo una cultura dell’accoglienza. Siamo una città di marittimi e anche la sede di un grande Istituto tecnico nautico nel quale ogni anno si abilitano ufficiali e comandanti. Abbiamo migliaia e migliaia di giovani e di nostri concittadini che danno un contributo determinante al funzionamento della marineria mondiale". Questo cosa significa? "Vuol dire avere cultura della vita". Quanti abitanti ha Pozzallo? "Poco meno di ventimila. Abbiamo una straordinaria capacità di interloquire con gente molto diversa da noi. Siamo in America, in Africa, nel Medio Oriente. Mentre stiamo parlando migliaia di miei concittadini si trovano in tutte le parti del mondo sulle navi e entrano continuamente in relazione con gente molto diversa". Questo vi ha aiutato? "Ci ha facilitato il compito che ci ha assegnato la geografia, ossia essere un Comune di frontiera e, di conseguenza, accogliere decine di migliaia di migranti nella maniera più umanitaria possibile e con una capacità di interloquire con gente molto diversa. In ogni caso il meccanismo dell’accoglienza è migliorato". Come? "Ho avuto la possibilità di fare il sindaco anche venti anni fa. La prima volta che ebbi a che fare con uno sbarco fu ...