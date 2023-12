Il panettone taglia a fette il pandoro e vince la sfida del Natale

Firenze, 14 dicembre 2023 - Il panettone taglia a fette il pandoro purché sia tradizionale. Come ogni anno, infatti, anche sotto questo anno, torna la sfida più attesa del Natale, panettone o pandoro, e i fiorentini si schierano in due partiti opposti e contrapposti: quello dei sostenitori incalliti del panettone e quello del pandoro tutta la vita. E anche questo anno, secondo i pasticceri e fornai fiorentini, sembra vincere il primo schieramento. Nonostante il carrello sia sempre più pensate, i fiorentini non rinunciano alla qualità Sono oltre 105mila le famiglie che, secondo le previsioni di Confartigianato Firenze, acquisteranno dolci di produzione artigiana preferendoli a quelli industriali. "La percentuale di persone che preferiranno un prodotto artigianale è in aumento del 5-6%, segno che i consumatori sono sempre più attenti alla qualità" sottolinea Fabio Masini, presidente Confartigianato Imprese Alimentari Firenze. "I fiorentini prediligono il panettone. Il gusto più richiesto è il pistacchio ma c'è anche chi è alla ricerca di nuove sperimentazioni" sottolinea Massimo De Grazia, titolare della Pasticceria Cosi di Gavinana. Un trend confermato da Andreina Mancini, titolare dell'Antica Pasticceria Sieni di via dell'Ariento. “Come ogni anno vince il panettone, soprattutto in versione tradizionale con canditi o uvetta. I fiorentini sono molto attenti alla tradizione toscana. Poi Mancini precisa: "C'è anche chi chiede il pandoro ma magari ripieno di pistacchio o crema o nutella”. Mirko Todaro, titolare della Gelateria-Pasticceria Batoni dell'Isolotto non ha dubbi “Non c'è Natale senza panettone. I fiorentini, questo anno, lo preferiscono al pistacchio e in seconda battuta al cioccolato e pera”.

A spiegare il legame dei fiorentini con il panettone Alessandra Vannini della Pasticceria Silvano e Valentino: "Anche questo sulla tavola dei fiorentini vince il Panettone, quello tradizionale, la semplicità esalta la qualità delle materie prime di eccellenza".

Secondo le stime di Confartigianato Firenze il costo panettone oscilla tra i 30 e i 32 euro in aumento del 5% rispetto all'anno scorso. Il rialzo è più pesante per il pandoro che segna +6%.

L'ultima novità natalizia arriva dalla Pasticceria Gualtieri di via Senese, guidata da Ginevra Gualtieri insieme al compagno Giulio Fiorentini, quarta generazione di una famiglia che non si è mai stancata di sperimentare per portare la dolcezza sulle tavole dei fiorentini. Proprio loro accanto al tradizionale, vegan e senza glutine hanno proposto una nuova versione del dolce natalizio più amato: per chi soffre di diabete o allergie alimentari la storica pasticceria propone il “Sette Senza”, preparazione che non prevede l’utilizzo dei 7 ingredienti più comuni della pasticceria, ovvero latte, uova, burro, zucchero, farina, lievito, margarina.