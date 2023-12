Via Pistoiese, un nuovo tratto di strada tra via Lucania e via dell'Osteria

Firenze, 11 dicembre 2023 – Un nuovo tratto di strada tra via Lucania e via dell'Osteria sarà realizzato per migliorare la circolazione nella zona di via Pistoiese-Le Piagge. La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti, il progetto esecutivo.

Si tratta di un intervento finalizzato a ricucire le viabilità realizzate in occasione delle recenti urbanizzazioni migliorando così la circolazione complessiva dei due isolati adiacenti e di quelli vicini e mettendo a disposizione itinerari alternativi da/per gli ambulatori dell’Asl.

"Andiamo avanti con la realizzazione di tratti di viabilità parallela a via Pistoiese in modo da rendere funzionale la mobilità fra la stessa direttrice e la ferrovia - commenta l'assessore Giorgetti -. Il progetto tiene anche conto delle future modifiche previste con la realizzazione della linea tranviaria 4 Leopolda-Piagge con prosecuzione per Campi Bisenzio".

In concreto il nuovo tratto stradale, della lunghezza di 55 metri, rappresenta il prolungamento da un lato di via Lucania e dall’altro di via dell’Osteria. Sarà una strada a due corsie con il marciapiede solo su un lato e con un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Previsto anche il completamento della parte di via dell'Osteria, ora sterrata, con relativa illuminazione e marciapiedi.