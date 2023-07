Nel mare del Mugello o ai piedi del Gigante: caldo record, ecco dove frescheggiare a Firenze d'estate

Firenze, 20 luglio 2023 - La canicola estiva non accenna a diminuire e a Firenze, per la sua posizione, si fa come da tradizione sentire ancora più forte. Fuggire al caldo però, senza essere costretti a chilometri di distanza in autostrada, è possibile. La città offre un ampio ventaglio di oasi dove trovare un po' di refrigerio e frescheggiare soli o in compagnia.

Lago di Bilancino È il “mare del Mugello”, raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici. Attrezzato e ben tenuto, sulle rive del lago di Bilancino (nel comune di Barberino di Mugello), oltre a fare delle passeggiate, si può prendere il sole nello stabilimento dotato di ombrelloni e lettini o sulla spiaggia libera, fare il bagno, mentre i più sportivi possono dilettarsi in attività come canoa, windsurf e vela.

Ova – Orto verde Animali Cultura e agricoltura vanno a braccetto nel nuovo spazio all’aperto dell’Estate Fiorentina: la novità della stagione 2023 è Easy Living in Fattoria. Fino a settembre a pochi passi da Porta Romana (ingresso da via Poccetti 1), OVA – Orto Verde Animali, già conosciuta in città come fattoria didattica e luogo di relax per grandi e piccoli, si arricchisce con la programmazione culturale del gruppo che per anni ha animato la Terrazza Marasco, su Lungarno Cellini. Ogni giorno, dalle ore 17 alle 24, Easy Living in Fattoria è pronto ad accogliere chi cerca un luogo dove rilassarsi nel verde con una ricca programmazione culturale che spazia dal cinema alla danza alla musica.

Frantoio Buonamici Il nuovo frantoio Buonamici a Fiesole ha aperto alla vendita diretta e punta sull'oleoturismo, con corsi di degustazione e visite guidate per scoprire tutti i segreti dell'oro verde prodotto nel nostro territorio. E' questa la novità annunciata per l'estate 2023 da Cesare Buonamici, fondatore e ceo dell'omonima azienda agricola. “Il nostro frantoio è pronto per accogliere appassionati e turisti, che potranno fare visite guidate, assaggiare i nostri oli, fare passeggiate e picnic in mezzo agli olivi, ma anche partecipare a corsi intensivi di degustazione e conoscere la storia del nostro territorio vocato all'agricoltura”. Al via anche la vendita diretta, che avverrà al piano terra del frantoio (via Montebeni 11, Fiesole) in orario di apertura dell'azienda, e quindi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, dal lunedì al venerdì.

Piazzale Leonardo (Monte Morello) Monte Morello la cima più alta intorno a Firenze e anche se arrivarci a piedi è una bella impresa, merita arrivare almeno alla Fonte dei Seppi o a piazzale Leonardo in macchina. Qui non di rado dovrete mettere le maniche lunghe quando a Firenze si boccheggia.

Fattoria di Maiano Sono tante le attività dedicate a tutti coloro che desiderano scoprire gli animali entrando a contatto diretto con il loro mondo: l’emozione di scoprire il mondo delle api, una rilassante visita dell’orto botanico in sella ai pony, l’accudimento degli asini amiatini, la raccolta delle uova. La Fattoria di Maiano offre percorsi all’aria aperta per evadere dalla frenesia della vita di tutti i giorni e perdersi nella bellezza della natura lontano dall'afa di questi giorni.

Parco mediceo di Pratolino

A due passi dalla città, il parco mediceo di Pratolino di Villa Demidoff, dominato dal famoso Colosso dell’Appennino del Giambologna, è una meta perfetta per godersi il fresco e allo stesso tempo scoprire la storia di questo meraviglioso polmone verde.

Vallombrosa

Infine, la foresta di Vallombrosa una vera e propria riserva naturale alle pendici del Pratomagno tutta da scoprire, che offre tanto relax nel pratone, perfetta per i picnic e le gita domenicali.