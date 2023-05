30 maggio 1814, Napoleone esiliato all’Elba. E ora sbarcherà al cinema

Firenze, 30 maggio 2023 – Il 30 maggio del 1814 Napoleone venne esiliato per la prima volta. Il trattato di Parigi imposto dalle nazioni componenti la VI coalizione consegnò l'imperatore all'esilio nell'isola d'Elba. La campagna di Russia gli fu fatale e i napoleonici non riuscirono ad impedire la presa di Parigi e l'abdicazione di Napoleone, nonostante le strenue difese messe in atto ed alcune vittorie sul campo. La sua morte, avvenuta in quel famoso "5 maggio" immortalato da Manzoni, ha reso questo personaggio indimenticabile. Ha incendiato gli animi, appassionato e diviso, concentrando attorno a sé odi e passioni smodate. E poi ha ha conosciuto l'abbandono nel momento del declino. E ora la sua storia rivivrà grazie al cinema: il film diretto da Ridley Scott, con Joaquin Phoenix nel ruolo dell'imperatore francese, uscirà in sala negli Stati Uniti il 22 novembre, la vigilia del giorno del Ringraziamento. Si vedono le baionette sparare e i soldati cadere nell'acqua ghiacciata. Secondo le prime recensioni, Napoleone si distingue anche da altri film con battaglie epiche come Braveheart e 1917. Prodotto da Apple Studios e Scott Free Productions, e distribuito da Apple TV+ e Sony Pictures Releasing, il film ruota intorno alle origini di Napoleone e alla sua rapida e spietata ascesa al trono vista attraverso la sua relazione ossessiva e spesso instabile con l'amore della sua vita, la moglie Giuseppina (Vanessa Kirby). La pellicola cattura anche le sue battaglie più famose, la sua ambizione inarrestabile, la sua sorprendente mente strategica di straordinario leader militare. Nasce oggi Gianrico Carofiglio nato il 30 maggio del 1961 a Bari. Celebre scrittore, ex magistrato, autore di romanzi di successo, ha scritto: “Adorno diceva che la forma più alta di moralità è non sentirsi mai a casa, nemmeno a casa propria. Sono d'accordo. Non bisogna mai sentirsi troppo a proprio agio. Bisogna sempre essere un po' fuori posto.”