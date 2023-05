Multe archiviate a un politico, consigliere di Fratelli d'Italia si incatena davanti al comando dei vigili

Firenze, 11 maggio 2023 - Un consigliere comunale di Fratelli d'Italia si incatena davanti al comando dei vigili urbani, a Porta al Prato, per chiedere ragguagli su cinque multe elevate e non pagate nei confronti di due auto utilizzate da un politico di Palazzo Vecchio. Ma la protesta viene rapidamente smorzata dai chiarimenti forniti già in mattinata dal commissario Stefano Galligani.

Protagonista del gesto, il consigliere di minoranza Alessandro Draghi, che spiega: "La vicenda nasce da una segnalazione di cittadini riguardanti cinque multe archiviate a due auto utilizzate da una figura importante di palazzo Vecchio. I verbali risalgono al 2020 e 2021 e risultano archiviati. Avevo chiesto il 19 gennaio copie dei verbali e dei pagamenti, mi sono stati negati con la motivazione che il diritto alla privacy del cittadino prevale su quello del consigliere ad avere informazioni".

Draghi dice di aver "accettato questa spiegazione, ho controproposto di non fornirmi dati sensibili legati alla privacy, ma è giusto sapere se i verbali sono stati pagati, se sono stati archiviati per autotutela o per ricorso al Tar".

Una domanda di chiarimenti che viene presto soddisfatta, motivo per cui nel giro di pochi minuti il consigliere si libera dalle catene ed entra nella sede dei vigili per un confronto.

L'esponente Fdi promette adesso di non desistere: "Se le multe sono state archiviate senza motivo chiederò le dimissioni di queste persone - avverte - le auto sono intestate a un parente, ma le utilizza un politico. Ho parlato col vicecomandante. Quattro multe risultano archiviate con la motivazione che la polizia municipale mi manderà per iscritto, la quinta sappiamo che non è stata pagata, è rimasta nel limbo. Domani avrò una risposta sulle quattro multe, entro lunedì, martedì anche sul quinto verbale".