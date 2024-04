Mugello, il vicchiese Guglielmo Malenotti è campione del mondo della pesca alla trota

Firenze, 10 aprile 2024 – Il vicchiese Guglielmo Malenotti, 25 anni, è campione del mondo di pesca alla trota. Il campionato del mondo si è svolto a Castel San Niccolò in provincia di Arezzo, sul torrente Solano, dal 4 al 7 aprile. Grande vittoria quella della Nazionale italiana al campionato Mondiale di pesca alla trota con esche naturali in torrente per nazioni e per clubs 2024. Guglielmo è un giovane appassionato di pesca. “Tutto è cominciato grazie a mio padre – ha detto Guglielmo - che fin da piccolo mi ha portato a pescare. Avevo cinque anni quando presi in mano la prima canna da pesca, posso dire che praticamente ci cono nato. Poi mi sono avvicinato al mondo delle gare tramite l’Aps San Godenzo, dove gareggiava anche mio padre. Lì ho cominciato a fare le prime gare e mi sono appassionato anche a quelle. Mi sono poi spostato alla società Asd Pescatori Casentinesi dove ho raggiunto risultati importanti, partecipando alle finali tra gli italiani che mi hanno permesso di accedere al club azzurro”. Guglielmo è così entrato nella rosa dei 40 pescatori migliori d’Italia per questa disciplina. “Tra i 40 pescatori – spiega Guglielmo - vengono poi svolte delle sfide, e da queste viene scelta la squadra della Nazionale Italiana, formata da otto pescatori, che è andata ai Mondiali. Il campionato si è svolto con canne di massimo dieci metri e con esche naturali come i lombrichi. Vince chi prende più trote. Il pesce pescato è stato tutto reimmesso in acqua. Noi giocavamo in casa, il mondiale era organizzato dalla mia società, Asd Pescatori Casentinesi. Ho avuto la fortuna di allenarmi proprio sul Solano, dove si sarebbero svolte le gare. Mi alleno di solito il fine settimana, quando sono libero dal lavoro. Mi piace pescare ovunque, nei fiumi come nel mare. Cosa mi sento di dire ai giovani che vogliono iniziare a praticare questo sport? Che dà tante soddisfazioni, e poi si pratica all’aria aperta, dunque è uno sport sano, in cui gioca un ruolo fondamentale la tattica, il ragionamento, e ovviamente l’esperienza. Nel Mondiale per Nazioni, la nazionale italiana guidata da Robert Fra e Claudio Sartoris, composta da Massimiliano Colombo, Stefano Tironi, Marco Leoca, Luca Benedetti e Maurizio Canepa ha conquistato l’ennesima medaglia d’oro, piazzandosi davanti alla Francia seconda e alla Bulgaria terza. Nel Mondiale per Clubs il podio si tinge tutto d'azzurro, medaglia d’oro per Asd Valle Imagna con Scuola di Pesca , medaglia d’argento per Valle San Martino Asd Italica e bronzo per Asd Pescatori Montello. Quarto posto per il restante club italiano in gara, l’Asd Granda F.C. Grande gioia per i colori azzurri e per Guglielmo, a cui sono andati i complimenti dell’amministrazione comunale di Vicchio e di tutta la comunità vicchiese. Maurizio Costanzo