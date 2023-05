Mugello, gli investimenti del Pnrr che cambieranno il volto di Vicchio

Vicchio (Firenze), 16 maggio 2023 – Grazie agli investimenti del Pnrr e non solo, Vicchio cambierà volto. Riguardo al Pnrr, il Comune di Vicchio ha presentato progetti per oltre 9 milioni d’euro con finanziamenti assegnati per quasi 6 milioni (per i restanti 3 si è in attesa di risposta o di rifinanziamento).

Dei circa 6 milioni, 1.332.000 sono destinati alla riqualificazione del parco di Montelleri e della piscina (investimento complessivo con cofinziamento del Comune di 268.000, 1.660.000); 2.550.000 (ex Pinqua) per la realizzazione di 10 alloggi Erp e del Centro Servizi (sede polizia municipale), 1.700.000 per interventi di messa in sicurezza del territorio (ripristino frane Carbonaia, Pesciola, Vitigliano e Villore, sistemazione strutturale del ponte di Trasassi e restauro del ponte a Vicchio), mentre sono stati ottenuti poco più di 300.000 euro per progetti Pnrr Digitale e specificamente, CloudPa, servizi pubblici online, AppIO, piattaforma PagoPa. Altri rilevanti investimenti, al di fuori dei fondi Pnrr, riguardano la realizzazione del Polo della sicurezza (nuova caserma dei carabinieri), 1.600.000 euro (mutuo), l'intervento di sicurezza idraulica e miglioramento ambientale del lago di Montelleri, per il quale è atteso un finanziamento regionale di almeno 600.000 euro, la rotonda sulla SP 551-viale Beato Angelico per 400.000 euro che realizzerà la Città Metropolitana di Firenze, la pista ciclabile nell’ambito della “Ciclovia della Sieve-Itinerario dei Tre Laghi”.

"Con gli ingenti investimenti Pnrr e altri consistenti interventi Vicchio cambierà decisamente volto - sottolinea il sindaco Filippo Carlà Campa -. Ci stiamo mettendo tutto l’impegno che ci vuole per rendere il nostro comune più bello, moderno, accogliente e sicuro. Un impegno rivolto ai vicchiesi di oggi e di domani”. Tra le questioni prioritarie rientra l’eliminazione del passaggio a livello sulla strada provinciale. Anche su questo intervento previsto nell’accordo con Ministero Infrastrutture, Rfi, Anas, Regione del 2017 si è fatto il punto nella recente riunione tra l’assessore regionale ai Trasporti Baccelli e i sindaci mugellani. “C'e stato un confronto proficuo con Rfi, con previsioni certe su progettazione e lavori”, sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa.

Che aggiunge: “Abbiamo inoltre discusso del servizio di trasporto ferroviario e dei disagi che lamentano i pendolari, ribadendo che per i lavoratori e gli studenti, per il territorio, un servizio efficiente è essenziale e bisogna che sia garantito".

Maurizio Costanzo