Mugello, al via la seconda edizione di “La Bellezza” Italian Rally

Firenze, 15 giugno 2023 - Prende il via la seconda edizione di “la Bellezza” Italian Rally. Il 18 giugno dal camping ”Mugello Verde” nel comune di Scarperia e San Piero, circa 80 partecipanti divisi in teams inizieranno la sfida motoristica che li porterà ad affrontarsi lungo le strade asfaltate e in parte bianche di cinque regioni, Toscana, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Stiamo parlando della versione italiana, organizzata dall’Associazione Culturale “la Bellezza”, che ricalca le orme del leggendario “Mongol Rally”. Nessun percorso obbligato, solo adrenalina pura alla ricerca dei passaggi che costituiscono i punti gara.

L' edizione 2023 sarà caratterizzata dalla novità delle due manches (“Short Race Edition” di 3 giorni) più quattro giorni per completare invece la “Classic Edition”. Al termine dei primi tre giorni verrà fornita la classifica e sarà effettuata la premiazione dei teams che partecipano alla sola manche di tre giorni. Per la “Short” l’arrivo è previsto in Umbria, mentre la “Classic” riporterà i partecipanti nel Mugello per il tradizionale arrivo a Scarperia e San Piero. Presenti anche teams stranieri alla ricerca di emozioni speciali costituite dai meravigliosi paesaggi, strade divertenti e cibi deliziosi e i campioni in carica (R4inSaor) che con la loro Renault 4 proveranno a bissare il successo del 2022. Per partecipare è necessario scegliere un nome del team, pensare ad una divisa che lo rappresenti e decidere di far parte di questa avventura sulle strade meravigliose che il nostro Paese ci regala. Iscrizioni effettuabili fino a sabato 17 giugno entro le ore 17 presso le “operazioni preliminari” al Camping “Mugello Verde”.

