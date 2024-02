Mattarella riceve Bassilichi per parlare di Pnrr, lavoro e transizione energetica

Firenze, 22 febbraio 2024 - Dopo la conferenza nazionale di Unioncamere che si è tenuta in Camera di commercio di Firenze l'anno scorso, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi ha ricevuto al Quirinale i vertici del sistema camerale, tra cui il presidente della Camera di commercio di Firenze nonché vice presidente nazionale Leonardo Bassilichi, per fare il punto sulle attività delle camere di commercio italiane, sull'impegno nell’attuazione del Pnrr, nel supporto alle imprese per la doppia transizione energetica e digitale sul mercato del lavoro.

Insieme al presidente fiorentino Bassilichi, il presidente Unioncamere Andrea Prete, i sette presidenti di Camere di commercio che compongono l’organo di vertice di Unioncamere (i vicepresidenti Antonio Paoletti, Klaus Algieri, Tommaso De Simone, Giorgio Mencaroni, Giuseppe Riello, Gino Sabatini, Mario Domenico Vadrucci) e il segretario generale Giuseppe Tripoli, hanno avuto l’occasione di presentare al capo dello Stato le iniziative e gli obiettivi del sistema camerale per questa fase particolarmente impegnativa della situazione dell’economia. Si è trattato del primo incontro con il presidente della Repubblica, dopo l’intervento all’assemblea organizzata in Camera di commercio di Firenze.

“Le Camere di commercio sono consapevoli di essere parte della Repubblica, ricomprese nel perimetro della sua azione, protagoniste e corresponsabili nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo del nostro Paese. Siete un’istituzione nata dal basso per lo sviluppo, le cui radici sono antiche”. Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto rivolgere il proprio saluto all’inaugurazione della prima conferenza nazionale delle Camere di commercio italiane promossa da Unioncamere e svoltasi nella sede della Camera fiorentina che si è tenuta il 24 e il 25 marzo scorsi.