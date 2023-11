Manifestazione del Pd a Roma, “sanità pubblica a rischio”. La piazza applaude un giovane medico di Careggi

Firenze, 11 novembre 2023 - Un applauso si è levato da piazza del Popolo, durante la manifestazione del Pd. L’applauso era rivolto a un giovane medico specializzando all’azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze, Lorenzo Cuccoli. «C'è un chiaro progetto che mira a definanziare fino a smantellare la sanità pubblica - ha detto Cuccoli - per portarci verso un sistema privatistico, dove chi ha soldi si cura e chi non ne ha soffre e muore”.

Cuore del suo intervento è stato appunto quello del sistema sanità in Italia, con l’obiettivo di accendere una luce su questo aspetto. “Arrivate presto – ha detto Lorenzo Cuccoli - perché ne abbiamo bisogno, un'altra Italia c'è e non resterà in silenzio”. Ha poi concluso il suo intervento dicendo e augurando: “lunga vita alla sanità pubblica”.