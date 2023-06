Lutto nell’Accademia delle Arti del Disegno, è morto il professor Mario Daniele

Firenze, 16 giugno 2023 - La presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno Cristina Acidini, il presidente emerito Luigi Zangheri, il segretario generale Giorgio Bonsanti, il presidente della Classe di Scultura Antonio Di Tommaso, annunciano la scomparsa e si uniscono al cordoglio ricordando il professor Mario Daniele, scultore e accademico ordinario della Classe di Scultura. Mario Daniele era nato a Siracusa nel 1944. Trasferitosi nel 1963 per completare gli studi artistici a Firenze presso l’Accademia di Belle Arti, concluse il percorso del 1969 accomunando la ricerca con l'impegno sociale tra cui quello in favore degli alluvionati nella Firenze del 1966. Nella città toscana iniziò anche il suo sodalizio umano ed artistico che durerà tutta la vita con Anne Bruylants giunta in Italia per la vincita di una borsa di studio governativa. In quel periodo Mario Daniele viaggia in Europa trascorrendo maggiori periodi a Bruxelles e Parigi, città e luoghi a cui rimarrà legato. Rientrato a Firenze insegnò fino al 2000 all’Istituto Statale d’Arte. Nel 1973 Daniele è tra i fondatori internazionali del gruppo Morfologia costruttiva e nel 1985 è tra gli ideatori dell’oggettualismo concettuale partecipando a mostre collettive e personali in tutta Europa ed esponendo anche al Parlamento Europeo. Molto attivo nella vita dell’Accademia delle Arti del Disegno, presenza costante a mostre e attività, Daniele ne divenne accademico ordinario nel 2020. Mario Daniele ci lascia mentre era in preparazione di una sua grande mostra antologica presso la Sala mostre dell'Accademia delle Arti del Disegno. Il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Professori e tutti i dipendenti si uniscono al dolore della moglie, dei figli e di tutta la famiglia, e con gratitudine ne ricordano l'impegno, la passione, la generosità e l'umanità. Maurizio Costanzo