Le imprese artigiane sono sempre più rosa: cresce la componente femminile

Firenze, 8 marzo 2024 – La donna è imprenditrice, l’artigianato è donna. La 45esima edizione della Giornata dell'Artigianato in programma domenica 10 marzo a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, è l’occasione per premiare anche alcune imprese e ditte artigiane. Un dato: di 30 aziende Confartigianato Firenze che saranno premiate 14 sono a guida femminile, ma il peso della componente femminile sale a oltre 20 se si tiene conto delle imprese che hanno almeno una donna nella compagine societaria. Bene anche il comparto artigiano, dove, come dimostrano i dati di Donne Impresa Confartigianato, si registra un tasso di crescita del lavoro indipendente femminile superiore (+2%, in Toscana il dato sale a oltre il 3%) rispetto alla media europea di poco più dell’1%. È interessante notare, infine, che molte delle imprese a guida femminile operino in settori “tradizionalmente maschili” come lavorazione del vetro, lavorazione meccanica e canalizzazioni aerauliche. Insomma, il mondo del lavoro è sempre più a guida femminile e il cambiamento cammina con le imprese artigiane. “L’impresa artigiana si conferma motore di cambiamento per tutta la società: una punta avanzata e innovativa, in anticipo, che ci porta a far meglio degli altri paesi europei. Ne siamo orgogliosi”, lo rivendica la presidente di Confartigianato Imprese Firenze Serena Vavolo, che rimarca l’importanza di “sostenere e valorizzare il lavoro delle donne che fanno impresa nell’artigianato come leva per una reale riduzione del gender gap”. Soddisfazione anche da parte di Costanza Masini, presidente provinciale di Donne Impresa Confartigianato e alla guida di una delle imprese che domenica saranno premiate, la storica Fornace Masini, che ricorda “la necessità inderogabile di politiche per la conciliazione”. La Giornata dell’Artigianato in programma domenica dalle 9:30 è promossa da Confartigianato Imprese Firenze, nell’ambito degli eventi per i 75 anni di attività, con il contributo di Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio. Nell’occasione verrà consegnato anche il Premio Athena, riconoscimento di Confartigianato alle donne che si sono distinte nel mondo del lavoro, a una donna che ha contribuito a far conoscere l’artigianato: Cinzia TH Torrini.