Firenze, 19 luglio 2019 - Per i suoi primi 160 anni La Nazione ha deciso di regalare ai suoi lettori di Toscana, Umbria e Liguria una serie di speciali annulli filatelici. L’appuntamento è per oggi nella sede del giornale a Firenze e, in contemporanea, anche nelle città di Arezzo, Empoli, Grosseto, Lucca, Viareggio, Massa, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia e La Spezia dalle 9.30 alle 13.30.

La vignetta dell’annullo raffigura il logo “160” creato per celebrare l’anniversario, posto sopra a La Nazione con le date 1859-2019, mentre la corona esterna rimanda all’evento. La copia della prima pagina del giornale che i lettori troveranno nel quotidiano, previa apposizione di un francobollo, potrà così essere “obliterata” e resa esclusiva dall’annullo speciale con la data del 19 luglio 2019.

I bolli speciali saranno disponibili per tutti stamani nelle redazioni de La Nazione e per i collezionisti di tutto il territorio nazionale tramite le commissioni filateliche da richiedere agli uffici postali che figurano nelle singole impronte dei bolli.

Questi speciali annulli filatelici, dopo l’utilizzo nelle varie redazioni del nostro giornale, saranno depositati negli uffici postali per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno nei 60 giorni successivi dai collezionisti dislocati sul territorio nazionale e il resto del mondo. A conclusione del servizio il piastrino filatelico sarà depositato al Museo Storico PT del Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni di Roma.

