Lavoro nero e mancanza di sicurezza: denunciati due imprenditori

Pisa, 15 marzo 2025 – Due imprenditori sono stati denunciati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa per violazioni delle normative sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri. I controlli, effettuati a Marina di Pisa e Bientina, hanno portato alla sospensione di due attività e a sanzioni amministrative per un totale di oltre 10.000 euro.

A Marina di Pisa, un’impresa edile è stata fermata per impiego di lavoratori in nero, tra cui un operaio privo di permesso di soggiorno. L’attività è stata immediatamente sospesa e il titolare multato per 7.300 euro. A Bientina, invece, il titolare di una pelletteria è stato denunciato per mancata formazione dei dipendenti e assenza di sorveglianza sanitaria, con multe per oltre 3.200 euro.

Le operazioni rientrano nei controlli straordinari dei carabinieri per contrastare il lavoro irregolare e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.