Istruzione, a Firenze riparte il percorso gratuito alternativo alla scuola superiore

Firenze, 15 maggio 2023 – Quarta edizione a Firenze, con tante novità, per il corso triennale di grafica IeFP Figo, alternativo alla scuola superiore e gratuito per chi partecipa, finanziato dalla Regione Toscana. A caratterizzare “Figo 1.0”, erogato da Formatica Scarl, è soprattutto l'indirizzo di specializzazione che diventa “ipermediale”, ovvero dedicato all'ambito digitale e alle novità di oggi. I ragazzi infatti effettueranno esperienze didattiche immersive con Virtual Reality e piattaforme dedicate, utilizzeranno il sistema Arduino per creare prototipi e progetti interattivi in chiave IoT, sviluppando quindi competenze matematiche e scientifiche, infine utilizzeranno Minecraft, un sistema nel metaverso che permetterà di integrare lo studio teorico della storia con la visualizzazione e l’interazione con gli ambienti e i monumenti di riferimento. Il percorso Figo 1.0 avrà inizio a settembre con l'avvio del nuovo anno scolastico. Non mancano le competenze di base, quindi italiano, matematica, inglese e tutte le altre materie "classiche", i laboratori specifici per il settore della grafica, e altri progetti che sono stati proposti in passato nelle precedenti edizioni. Tra questi c'è l'utilizzo del sistema “Avatar”, un progetto sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa, atto a promuovere stili di vita e comportamenti in grado di contrastare il peso delle malattie croniche degenerative, di grande impatto epidemiologico e mantenere e migliorare il benessere psicofisico degli adolescenti e futuri adulti cittadini. Non si studia sui libri, ma su tablet forniti ai ragazzi, su cui scaricare in digitale tutti i materiali didattici. La classe ha a disposizione un tutor, un professionista che affianca docenti e ragazzi, supportandoli in ogni difficoltà e momento della giornata. Tra gli altri punti di distinzione, da segnalare nel piano formativo anche esperienze legate al green, alla comunicazione tramite una masterclass con la prestigiosa scuola Holden di Alessandro Baricco, alla cultura di genere e alla prevenzione del bullismo in collaborazione con la rete nazionale di associazioni "Educare alle Differenze", oltre a esperienze didattico-ambientali con Uovo alla Pop e di consumo consapevole assieme a Unicoop Tirreno. Nel corso del triennio saranno organizzati job-day, ovvero incontri specifici con le imprese, sarà avviato un percorso di placement post scolastico in collaborazione con l’agenzia interinale Synergie con promozione, durante il periodo di studi, di azioni di apprendistato duale, già sperimentato con successo dall’agenzia formativa Formatica. Questi i dettagli "tecnici": ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Si tratta di 1085 ore di formazione teorica (di cui 30 ore di accompagnamento), 1085 di formazione laboratoriale, 800 di alternanza scuola-lavoro. Possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiore negli anni precedenti. In poche parole, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in questo percorso che fornisce, al termine del triennio, una qualifica 3EQF riconosciuta in tutta Europa, con la quale si aprono tre strade: presentarsi al mercato del lavoro, iscriversi alla quarta superiore di un istituto professionale e quindi riprendendo il percorso “tradizionale”, infine seguire un percorso di quarta annualità IeFP per rafforzare le proprie competenze.

Per informazioni è possibile contattare Formatica all’indirizzo [email protected], la referente Martina Nesi ai numeri di telefono 0574966555 e 3339257841, oppure rivolgersi alla sede di Formatica Scarl di via Gozzini 15 a Ospedaletto di Pisa (telefono 050580187). Riferimenti anche sui siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it. Maurizio Costanzo