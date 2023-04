Iacopo Melio insultato sui social: risarcimento di mille euro donato all’Anpi

Firenze, 25 aprile 2023 - Iacopo Melio ha scelto un modo davvero speciale per festeggiare il 25 Aprile. Sul suo profilo social, nel giorno in cui si celebra la Liberazione, ha pubblicato su Facebook un fatto che gli è accaduto, “importante anche per sensibilizzare” e “per ricordare alle persone spesso scoraggiate di denunciare, e di credere nella giustizia”. Melio ha infatti annunciato che una persona che lo aveva insultato scrivendogli “sei più fascista dei fascisti”, in seguito a una sua querela, ha donato il risarcimento pari a mille euro all’Anpi, come da lui richiesto. Scrive Melio: “Sei più fascista dei fascisti.” Me lo ha scritto il signor “P” qualche mese fa, sotto un mio post di Facebook. Commento che gli è costato una querela. In questi giorni mi è giunta una bella notizia: il signor “P”, su mia richiesta, ha effettuato una donazione pari a 1000 euro all’Anpi (oltre ad avermi risarcito le spese legali). Ho scelto di raccontarlo proprio oggi perché sia chiaro che odiare costa, e che la giustizia sa fare il suo corso. Perciò fate sempre valere i vostri diritti e denunciate, senza paura”. E Melio, che ringrazia i suoi legali Barbara Mercuri e Franco Legni, augura “buon 25aprile a tutti, anche al signor P.”. Ovviamente sono tantissimi i messaggi di solidarietà che stanno giungendo a Melio dopo che i suoi followers hanno letto il suo post. Tra i tanti, Daniela scrive: “Bravo! Sono contenta, giustizia fatta”. Alessandra commenta: “Bravissimo Jacopo. È proprio il silenzio e la rassegnazione delle vittime il terreno che fa crescere questi codardi”. E Laura: “Bene, a questa gente è ora di far capire che non possono scrivere quello che gli pare senza passarla liscia”. Iacopo Melio dopo essere entrato nella segreteria nazionale del nuovo Pd, ha ottenuto recentemente anche un altro incarico: è stato nominato responsabile del dipartimento per l’inclusione contro ogni forma di barriera, architettonica, sociale e culturale. Un ruolo che deriva dall’impegno profuso negli anni da Melio, che oltre a essere un attivista è anche consigliere regionale del Pd.

