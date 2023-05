Il Superenalotto bacia Firenze, centrato un '5' da oltre 65mila euro

Firenze, 8 maggio 2023 - Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 6 maggio, con il Jackpot che arriva a 27,7 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 10 maggio 2023. È festa però per il fortunato che ha centrato un 5 da 65.080,02 euro.

La giocata vincente è stata convalidata a Firenze presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Torricelli, situato in Via G. Lanza, 63 B C. La combinazione vincente è stata 10, 25, 40, 46, 47, 74, J 7, SS 31. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 553.194 vincite.

L’ultimo "6" da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it.

Maurizio Costanzo