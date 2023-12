Il 7 dicembre 1851 venne brevettato il frigorifero. Sapete che fu inventato da un medico?

Firenze, 7 dicembre 2023 – Ci sono oggetti diventati così familiari che sembrano essere con noi da sempre. Invece anche loro hanno un compleanno. È il caso del frigorifero, che oggi compie 172 anni. Era il 7 dicembre del lontano 1851 quando l'americano John Gorrie presentò il progetto della macchina frigorifera all'ufficio brevetti. La cosa curiosa è che a inventare quello che sarebbe diventato un elettrodomestico indispensabile nelle nostre case, che avrebbe rivoluzionato il modo di vivere e cucinare in tutto il mondo, non è stato un fisico, un ingegnere oppure un chimico, bensì un medico. All’epoca le pianure paludose della Florida, insieme al clima torrido, originavano frequenti epidemie mortali di febbre gialla e malaria. Al dottor John Gorrie venne allora in mente l’idea di creare una macchina del freddo che servisse ad abbassare la temperatura dei pazienti, e in qualche modo che aiutasse anche a ridurre la circolazione delle zanzare. L’antenato del frigorifero ha dunque avuto origine non come ausilio domestico, ma come uno strumento medico. Tuttavia questa invenzione non ebbe vita facile. Gli si opposero fermamente i commercianti del ghiaccio, che dalla diffusione di quelle macchine avrebbero avuto ricadute negative sul loro lavoro, che fino a quel momento era stato molto redditizio. Tuttavia alcuni studiosi si misero lo stesso all’opera e Charles Tellier arrivò non solo a perfezionare il macchinario di Gorrie, ma anche a montare il primo frigorifero su un piroscafo, che nel 1876 riuscì a portare un carico di carne in Francia che era stato macellato ben 105 giorni prima in Argentina. Da lì in poi i frigoriferi sarebbero stati impiantati anche sui treni e mandò in pensione le ghiacciare arrivando, nel 1913, anche per la prima volta nelle case. Il frigorifero ha consentito una rivoluzione epocale, tanto nell’economia che nel gusto. Le antiche e tradizionali tecniche di conservazione furono superate, consentì la “delocalizzazione del gusto” favorendo la “globalizzazione alimentare”. Al perfezionamento del frigorifero si sono cimentati vari nomi illustri, e tra questi anche Albert Einstein che nel 1926 brevettò una macchina del freddo molto particolare, che non utilizzava elettricità. Nasce oggi Gian Lorenzo Bernini nato il 7 dicembre del 1598 a Napoli. Scultore, pittore, architetto, straordinario regista di macchine sceniche e di monumentali imprese urbanistiche, Gian Lorenzo Bernini è un maestro universale. Dagli esordi con il padre Pietro ai gruppi marmorei borghesiani, dai bozzetti per i suoi più arditi progetti ai ritratti, scolpiti e dipinti, lo spettro creativo del Bernini ha portato alla creazione di tanti capolavori. La portata rivoluzionaria del suo linguaggio ha introdotto nell'arte plastica l'armonia tra sentimento e movimento. Bernini plasmò la Roma del XVII secolo lasciando il segno nella città eterna lavorando per ben otto Papi. Maurizio Costanzo