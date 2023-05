Il 27 maggio 1939 nasce Batman. Conoscete il suo legame con Leonardo da Vinci?

Firenze, 27 maggio 2023 - Le avventure dell’uomo pipistrello uscirono per la prima volta sul numero 27 della rivista a fumetti 'Detective Comics' il 27 maggio del 1939. Si trattava di un storia lunga sei pagine dal titolo 'The Case of The Chemical Syndacate', scritta da Bill Finger e illustrata da Bob Kane. Da quel giorno, Batman divenne subito molto popolare, tanto da ispirare nel corso degli anni serie tv e moltissimi film di Hollywood di enorme successo. Da sempre 'competitor' nella fantasia dei fans del 'buono' Superman, Batman è stato amato da molti per quel suo carattere misterioso di 'Dark Knight', di cavaliere nero, che vive nell’immaginaria Gotham City, come alter ego segreto di Bruce Wayne, un miliardario filantropo che aiutato da amici come Robin e il commissario Joim Gordon, combatte il male e i suoi seguaci, altrettanto misteriosi, come Joker, Penguin, Riddler e tanti altri. Pochi sanno che il suo creatore, Bob Kane, nel disegnare il famoso mantello con le punte, si ispirò alla celebre macchina volante disegnata da Leonardo da Vinci. Attorno a questo personaggio, man mano che passavano gli anni, sono stati creati oggetti altrettanto popolari, legati alla sua personalità, come la celebre Batmobile, ma anche il Batplane, la Batboat e la Batcycle. Dopo il successo tra gli eroi dei fumetti, l'uomo dal mantello nero e la maschera con le orecchie a punta, divenne una star televisiva dominando gli anni'60. Per poi sbarcare sul grande schermo con film che hanno sbaragliato i botteghini di tutto il mondo. Tra i grandi attori che lo hanno impersonato, stelle del calibro di Michael Keaton, Kevin Conroy, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale. Insomma, una vera icona della cultura pop, tra le più conosciute al mondo. Businessweek lo ha inserito nella top ten dei supereroi più intelligenti apparsi nel mondo dei fumetti americani, per non parlare dei tantissimi premi Oscar ottenuti dall'Academy di Hollywood. Nasce oggi Louis-Ferdinand Céline nato il 27 maggio del 1894 a Courbevoie. Celebre scrittore francese, autore, tra gli altri romanzi, di ‘Viaggio al termine della notte’, ha scritto: “Tutto quello che è interessante accade nell’ombra, davvero. Non si sa nulla della vera storia degli uomini”. Maurizio Costanzo