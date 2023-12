I cantanti toscani a Sanremo, presentazione del libro con Riccardo Azzurri

Firenze, 12 dicembre 2023 – Il 15 dicembre alle ore 18 nella saletta Soci Coop Vittorio Pini del centro commerciale Coop di Borgo San Lorenzo, in collaborazione con la pro loco di Borgo ci sarà la presentazione del libro “Sanremo che passione!”. I cantanti toscani al festival della musica leggera italiana con il curatore Paolo Mugnai e con la partecipazione straordinaria di Riccardo Azzurri accompagnato dal pianista Marco Bucci. Ingresso libero. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo a cura della consigliera con delega alle pari opportunità Stefania Ciardi, ci sarà il saluto introduttivo a cura del consigliere della Sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo Giorgio Capecchi. Presentazione di Stefano Pelosi, presidente della Pro-Loco di Borgo San Lorenzo. Modera il direttore artistico Ezio Alessio Gensini, vice presidente dell’Associazione Culturale I colori delle stelle. Interventi a cura di Sandra Vigiani. Aleandro Baldi, Marco Masini, Gianna Nannini, Irene Grandi, Pupo, Andrea Bocelli, Francesco Gabbani fino a “El Diablo” Piero Pelù sono tantissimi i cantanti e le cantanti che hanno calpestato il palco dell’Ariston. Per raccontare tutte le loro storie nella settimana in cui si svolge la 73esima edizione del Festival è arrivato “Sanremo, che passione! I cantanti toscani al Festival” (Felici editore, 2023) il nuovo libro con la curatela di Paolo Mugnai. Il volume riunisce i contributi di tanti giornalisti che raccontano i cantanti toscani che hanno partecipato al Festival di Sanremo: le tante storie, gli aneddoti e il dietro le quinte della manifestazione più longeva che celebra la canzone italiana. Con interviste a cura di Sandro Bugialli, Enrico Salvadori, Dianora Tinti, Elisangelica Ceccarelli, Riccardo Jannello, Nadia Fondelli, Ilaria Guidantoni, Michela Lanza, Fabrizio Borghini, Giancarlo Passarella, Andrea Spinelli, Barbara Berti, Federico Pieri, Daniele Sgherri, Paolo Mugnai, Norma Judith Pagiotti, Sara Morandi, Bruno Casini, Francesca Cecconi, Roberto Davide Papini, Federico Berti, Enzo Boddi. Tantissimi i nomi dei cantanti, i generi musicali, i successi e gli insuccessi raccolti in esclusiva, agli artisti che hanno fatto la storia della musica in Toscana. Di chi parla questo libro? Nada, gli Homo Sapiens, Toto Cutugno, Riccardo Fogli, Aleandro Baldi, Marco Masini, Francesco Gabbani, Katyna Ranieri, Don Backy, Pupo, Donatella Milani, Paolo Vallesi, Irene Grandi, Riccardo Azzurri, Alessandro Canino, Stefano Sani, Andrea Bocelli, Piero Pelù, Gianna Nannini, Riccardo Del Turco, Narciso Parigi, Francesco Nuti, Piero Umiliani e tanti altri. Voci che sono nel cuore di tutti noi, nel ricordo di quella canzone che ci riporta indietro nel tempo. Ci sono tanti modi per rappresentare Firenze: la via dell’arte e della storia, la narrativa, lo sport, i suoi piatti tipici. Maurizio Costanzo