17 aprile 1524, cinquecento anni fa Giovanni da Verrazzano scopriva la baia di New York

Firenze, 17 aprile 2024 - Grande navigatore, umanista, uomo di scienza come d'azione, Giovanni da Verrazzano è ricordato principalmente per il viaggio oltreoceano che lo portò nel 1524, primo occidentale, nella baia di New York, e quindi ad esplorare le coste orientali degli attuali Stati Uniti d'America. Esattamente 500 anni fa, il 17 aprile del 1524, Giovanni da Verrazzano mise piede in quella che oggi è la baia di New York. Essendo al servizio del re di Francia, la battezza Baia di Santa Margherita, come la sorella di Francesco I. Al ritorno da quel viaggio non avrà trovato quello che i suoi committenti auspicavano, ovvero il famoso passaggio verso le Indie, ma avrà esplorato tutta la costa atlantica americana, dalla Florida all'Isola di Capo Bretone, scrivendo un'importante pagina di storia.

La Fondazione Giovanni da Verrazzano per l’occasione ha organizzato la presentazione del libro ‘Giovanni da Verrazzano. Navigatore e gentiluomo’ di Marco Hagge (Mauro Pagliai Editore), con illustrazioni di Bruno Solís, a Firenze, alla Biblioteca delle Oblate. Insieme all’autore, sono intervenuti Luigi Giovanni Cappellini, presidente della Fondazione Giovanni da Verrazzano, e Riccardo Ventrella, responsabile Relazioni e Progetti internazionali del Teatro della Toscana. Il volume, con una appassionata prefazione di Eugenio Giani, e una traduzione già realizzata in lingua inglese, è la prima biografia sistematica e divulgativa di Giovanni da Verrazzano, che ricostruisce accuratamente il quadro storico della Firenze a cavallo tra Quattro e Cinquecento, snodo scientifico e culturale dell'intera Europa, e quindi anche punto di riferimento obbligatorio per i grandi viaggi di esplorazione. Ne emerge il ritratto di un viaggiatore coraggioso, che fu anche abile politico e imprenditore, una penna raffinata e un personaggio dalle spiccate doti umane, che trattava con gli indigeni da pari a pari. “Uomo brillante e attivo ha spiegato Marco Hagge - inserito a pieno titolo nella vita pubblica e in una rete ben strutturata di relazioni politiche, Giovanni da Verrazzano fu grande geografo e marinaio, ma veramente espressione massima della figura del navigatore-umanista”. Culmine delle celebrazioni è oggi, Verrazzano Day, al Castello di Verrazzano, Greve in Chianti, dove sono in programma il dibattito “Europa-America: 500 anni di relazioni culturali” e la presentazione del libro di Marco Hagge, con le letture degli attori Fabio Baronti e Luca Carocci della Compagnia delle Seggiole. “Il 17 aprile è un giorno importante - ha detto Luigi Giovanni Cappellini - che rappresenta il momento fondante dei rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti d’America”. Seguirà poi una serie di momenti per celebrare il viaggio di Verrazzano. Un percorso voluto dalla Fondazione omonima, che ha raccolto per questo un prestigioso Comitato d’Onore che annovera Il Presidente della Regione Toscana, il Console Generale degli Stati Uniti d’America, il Sindaco della Città di Firenze e Presidente dell’Area Metropolitana e il Sindaco di Greve in Chianti. “Verrazzano è conosciuto per il ponte intitolato a lui a New York - ha detto Luigi Giovanni Cappellini, presidente della Fondazione - ma in realtà è stato lui il ponte tra le civiltà del vecchio e del Nuovo Mondo. Un grande personaggio che ad oggi non è molto conosciuto, quindi pensiamo che il libro di Marco Hagge possa essere l’occasione giusta per celebrarlo nel modo migliore, dandogli finalmente la popolarità che merita”. “Con i viaggi di esplorazione del Quattrocento e Cinquecento - ha detto la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini - navigatori italiani come Giovanni da Verrazzano scelsero di salpare verso l’ignoto e rischiare la vita per scoprire cosa si nascondesse oltre l’orizzonte della conoscenza. Una stagione di grandi imprese che segnò un momento di svolta nella storia universale e sulla quale il libro di Hagge riaccende giustamente i riflettori. Le celebrazioni per il cinquecentenario del viaggio di Giovanni da Verrazzano rappresenta non solo un’occasione per ricordare quelle vicende straordinarie, ma anche per mettere insieme le energie dei territori legati alla storia del grande navigatore in un’ottica sistemica della promozione culturale e turistica che riguarda tutto il territorio metropolitano”.

Gli eventi previsti viaggiano sull’asse Firenze-New York, con una serie di appuntamenti che si svolgeranno sulle due sponde dell'Atlantico, per raccontare la figura del navigatore, raro - se non unico - esempio di uomo di mare colto e cosmopolita, che, al servizio del re di Francia, fu il primo europeo ad entrare in quella che oggi è nota come la Baia di New York, da lui battezzata, "Baia di Santa Margherita", in omaggio alla sorella di Francesco I. Se, contrariamente alle aspettative del monarca, non trovò il sospirato (e inesistente) passaggio verso le Indie, Giovanni esplora l'intera costa atlantica degli attuali Stati Uniti d'America, dalla Florida all’Isola di Capo Bretone. L'unicità di Giovanni da Verrazzano non si ferma alle imprese della sua vita: perduti i documenti che lo riguardano, manipolata la sua relazione e dimenticato dopo la morte, la memoria del navigatore lentamente svanisce a causa di una serie di incredibili coincidenze negative. Scambiato per un pirata dagli Spagnoli in quanto agente del re di Francia, di equivoco in equivoco Giovanni verrà considerato perfino una specie di desaparecido, di cui si nega l'esistenza, o utilizzato, in alternativa, come bersaglio di una scombinata polemica nazionalistica scoppiata nell'Ottocento fra le due sponde dell'Atlantico: ulteriore - e umiliante - paradosso, per un uomo cosmopolita come lui. Ma paradossale sarà anche il finale della storia: quando, in maniera altrettanto casuale, il documento autografo che spazza via secoli di errori e di menzogne, salterà fuori nel luogo dove nessuno aveva pensato di cercarlo: nella biblioteca dove era stato riposto con cura da uno dei suoi corrispondenti. Marco Hagge conduce il vascello degli studi sul navigatore fuori da questa coltre nebbiosa, restituendo la figura di un esploratore diverso dagli altri, meno interessato alle ricchezze che alla scoperta del mondo e delle culture diverse da quella occidentale: nel segno di uno spirito umanistico che, altro paradosso, finirà per tradirlo quando, nella sua ultima missione, verrà trucidato ai Caraibi da una tribù di aborigeni, sotto gli occhi del fratello Gerolamo, suo cartografo di fiducia. Nasce oggi

Karen Blixen nata il 17 aprile del 1885 a Rungsted, Danimarca. Partì per l'Africa con suo marito e finì per gestire una piantagione da sola. È meglio conosciuta per il suo libro di memorie "La mia Africa". Ha scritto: “Dio ha creato il mondo rotondo cosicché noi non si possa mai essere capaci di vedere troppo lontano lungo la strada”.