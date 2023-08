30 agosto 1908, muore Giovanni Fattori: il maestro della rivoluzione macchiaiola

Firenze, 30 agosto 2023 – Nasceva il 30 agosto del 1908 moriva a Firenze Giovanni Fattori, maestro indiscusso della rivoluzione macchiaiola, accorto promotore dell'arte italiana di fine Ottocento e precursore della modernità del XX secolo. Ha dato una singolare fisionomia alla pittura italiana, tra paesaggi, scene militari e i magistrali 'ritratti dell'anima' nei quali la sensibilità introspettiva sa combinarsi con il marcato realismo di stampo toscano. Ci sono alcuni movimenti artistici che cambiano le regole del gioco e trasformano il gusto. Incompresi dai loro contemporanei, in seguito fanno scuola e il loro stile si impone come uno standard estetico imprescindibile. È il caso dei Macchiaioli nel panorama dell'arte italiana dell'Ottocento. Essa, dominata da dipinti dei grandi della storia o di personaggi romanzeschi, viene rivoluzionata completamente da artisti che scelgono invece di portare alla ribalta soggetti umili della realtà contemporanea dando voce per la prima volta alla società contadina. Il gruppo di artisti prende il nome da un termine usato da un giornale conservatore per definirli con spregio. Il loro linguaggio pittorico infatti rompe in maniera netta con la tradizione e la moda dell'epoca, che si muoveva tra Neoclassicismo e Romanticismo. I Macchiaioli stilizzano la forma, rimuovendo tutto ciò che non è espressivo al punto tale che, per i loro critici contemporanei, sembrano dipingere con "macchie". Quello che desiderano fare, in realtà, è restituire l'immediatezza del colpo d'occhio e la vitalità della luce nella ricerca di rappresentare la realtà così com'è. Prendono spunto dai pittori che in Francia, nella foresta di Fontainebleau, dipingono en plein air utilizzando specchietti affumicati per cogliere in maniera più vivida i chiaroscuri. I macchiaioli, al di qua del confine, escono a loro volta dagli atelier con un attrezzo analogo e lo utilizzano per immortalare, per la prima volta, la realtà della vita contadina. L'esperienza del chiaroscuro messo in risalto dal riflesso è un'esperienza che potrà vivere anche il visitatore della mostra grazie alla presenza nell'esposizione di uno specchio fumé. La scelta del soggetto operata dai Macchiaioli è programmatica e politica: furono animati da un forte spirito rivoluzionario non solo nel rompere gli schemi dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista politico. Il credo risorgimentale li portò a sviluppare per la prima volta un linguaggio artistico nazionale e identitario, in questo senso sono padri di un'Italia che diventerà nazione. Nasce oggi Warren Buffett nato il 30 agosto 1930. È considerato il più grande investitore finanziario soprannominato non a caso ‘oracolo di Omaha’ per la sua abilità e capacità di previsione negli investimenti. Ha detto: “Quando voglio prendere una decisione di gruppo mi guardo allo specchio”.