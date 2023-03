17 marzo 2023, la Giornata mondiale del sonno. I consigli per dormire bene

Dormire (foto Ansa)

Firenze, 17 marzo 2023 - Il sonno è essenziale per la salute: questo il messaggio diretto e semplice scelto dalla 'World Sleep Society' per la giornata mondiale del sonno 2023, che quest'anno si celebra oggi, 17 marzo. Un modo per ricordare che le persone di tutte le età possono migliorare la loro salute generale e il benessere fisico, mentale e sociale dando priorità al sonno e alle strategie per migliorarne la qualità. In Italia 13 milioni di persone soffrono di insonnia, il 60% è donna Sono circa 13,4 milioni gli italiani che soffrono di insonnia, secondo le ultime rilevazioni di Aims - l'Associazione italiana medicina del sonno che promuove la ricerca, la divulgazione e la formazione clinica sul sonno da più di 30 anni - ma il 46% di loro non fa nulla per risolvere il problema. Una cifra che è raddoppiata con la pandemia da Covid e che vede nelle donne le più colpite, sono circa il 60% del totale, mentre il 20% riguarda bambini e ragazzi. In Italia 1 adulto su 4 soffre di insonnia cronica o transitoria. Quante ore bisogna dormire Quante ore di sonno servono per stare bene durante il giorno? Riposare...