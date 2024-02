E’ la giornata del gatto: sapete perché cade il proprio il 17?

Firenze, 17 febbraio 2024 - Grigi, tigrati, riservati, coccolosi e curiosi come pochi: i gatti sono grandi compagni degli esseri umani praticamente quanto i cani.

E oggi, 17 febbraio è la Giornata internazionale dedicata a tutti i mici, e sono milioni quelli che vivono con le famiglie italiane. Oltre ad essere una delle star indiscusse dei social, è infatti uno degli animali domestici più amati dagli italiani.

Indetta nel 2002 dall'International Fund for Animal Welfare (Ifaw), la Giornata in molti Paesi cade l'8 agosto, ma dal 1990 la scelta del 17 febbraio per la festa italiana è stata il risultato di un sondaggio lanciato su una rivista specializzata: febbraio è stato preferito perché è il mese del segno zodiacale dell'Acquario, considerato il segno degli spiriti liberi, proprio come i gatti.

E il giorno 17 invece è stato indicato per sfatare tutti i miti che hanno accompagnato la storia di questo felino. I benefici sembrano essere provati dalla scienza: avere un gatto ha un effetto calmante, migliora il benessere psicologico, riduce la frequenza di disturbi come mal di testa, mal di schiena e raffreddore, anche se (in media) i benefici sembrano svanire con il passare del tempo. Secondo uno studio australiano, i proprietari di un gatto hanno una salute psicologica migliore rispetto a chi non ha animali domestici.

Affermano di sentirsi più felici, sicuri e meno nervosi e di dormire, concentrarsi e affrontare meglio i problemi della vita. Con le loro acrobazie buffe che sfidano la gravità e le posizioni del sonno simili allo yoga, poi, i gatti possono aiutarci a scacciare il cattivo umore. Dallo studio è emerso che chi ha un amico felino ha riferito di provare meno emozioni negative e sentimenti di isolamento. In particolare, dato curioso, i single con i gatti erano di cattivo umore meno spesso delle persone con un gatto e un partner.

Anche i felini postati internet possono farci sorridere. Le persone che guardano video di gatti online affermano di provare meno emozioni negative (ansia, fastidio e tristezza) e sentimenti più positivi (speranza, felicità). Uno studio su Psychosomatic Medicine, inoltre, descrive l'effetto calmante dei gatti su di noi, in termini di concentrazione e anche di frequenza cardiaca e pressione sanguigna, che tendono a calare dopo una situazione stressante. Infine, da uno studio sul Journal of the Royal Society of Medicine, è stato osservato che dopo un mese con un gatto, i proprietari segnalavano disturbi ridotti come mal di testa, mal di schiena e raffreddore, anche se i benefici sembravano svanire col tempo, soprattutto se il rapporto con gatto non era buono. Nasce oggi Leonardo Pieraccioni nato il 17 febbraio del 1965 a Firenze. Compie oggi 59 anni. A gennaio è uscito nelle sale ‘Pare parecchio Parigi’, liberamente ispirato a una storia vera, che Pieraccioni ha dedicato “a tutti i sognatori”. Il film racconta di tre fratelli (Pieraccioni, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua), che non si parlano da anni, ma che per esaudire il desiderio del vecchio padre molto malato (Nino Frassica) di fare un viaggio a Parigi tutti assieme, fingono di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che però non uscirà mai dai confini di un maneggio. Quel viaggio, messo in scena perchè gli era stato proibito di allontanare il padre dalla struttura ospedaliera, diventerà un'irresistibile occasione per tentare di far riavvicinare i fratelli e cercare di riconciliarsi con il loro papà. In una celebre battuta del film ‘I Laureati’ ha detto: “I giorni indimenticabili nella vita d’un uomo sono 5 o 6 in tutto. Il resto fa volume”.