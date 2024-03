Firenze, truffa del gioco delle tre carte: allontanato per 48 ore dal centro

Firenze, 6 marzo 2024 - A Firenze spopola il gioco delle tre carte. Una truffa, in cui a vincere è quasi sempre il banco. Ma lunedì gli imbroglioni non l'hanno fatta franca. Infatti, una pattuglia del Reparto antidegrado ha colto proprio sul fatto una persona dedita a questa forma di truffa ai danni dei cittadini e in particolare dei turisti nella zona di Ponte Vecchio.

L’uomo è stato sanzionato per un totale di 260 euro mentre le attrezzature necessarie per la truffa (ovvero un tappetino, una pallina di carta e tre scatoline) e il denaro in suo possesso (300 dollari e 100 euro provento dell’attività illecita) sono state sequestrati.

Per l’uomo è scattato anche l’ordine di allontanamento dall’area per 48 ore. La piaga del gioco d’azzardo abusivo nel centro storico è ben nota. Negli ultimi la polizia municipale in borghese ha bloccato alcune di queste persone che fungono da “banco”. Solo a inizio dicembre furono fermati due stranieri sul Ponte Vecchio proprio nel momento in cui proponevano il gioco ai passanti. Sono stati espulsi per quattro anni da Firenze.

Quella del gioco delle tre carte è l'ultima trappola acchiappa turisti. Di solito i componenti della banda allestiscono la propria postazione a terra, su un panno in velluto, con tre piccole scatole di cartone e una pallina in gommapiuma, pronti per iniziare a giocare. Il copione sotto gli occhi di tutti: mentre i complici del responsabile del banco fanno finta di scommettere, e di vincere belle somme di denaro, per far abboccare qualche passante o turista in transito, due pali controllano che non arrivino le forze dell’ordine. Così gli incauti visitatori si avvicinano e scommettono, ma puntualmente perdono. Un’organizzazione perfetta, con ruoli precisi degni di un’affiatata banda.