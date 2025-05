Punto digitale facile a Rufina, 300 cittadini rivolti servizio

Firenze, 7 maggio 2025 - Inaugurato nel febbraio dello scorso anno, il Punto digitale facile (Pdf) del Comune di Rufina (Firenze), operativo presso i locali della Misericordia in piazza Umberto, è stato utilizzato da oltre 300 cittadini, fornendo 362 servizi. E' quanto emerso oggi nel corso della presentazione dell'arrivo a Rufina della banda ultra larga.. Il Pdf è dedicato a fornire assistenza a tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare i vari dispositivi elettronici e che vogliono rapportarsi informaticamente con la Pubblica amministrazione, usufruendo dei suoi servizi. Si tratta di persone prevalentemente della terza età ma non solo. In totale sono stati erogati 362 servizi, tra i quali i più frequentemente richiesti sono stati lo ZeroCode, ovvero il sistema di prenotazione online di visite ed analisi, la piattaforma unica regionale per la prenotazione di servizi sanitari digitali, l'accesso al fascicolo sanitario regionale, lo Spid, e i servizi relativi alla scuola, come la mensa e il trasporto scolastico. "Siamo alla conclusione di un primo percorso che ci ha portato ad aprire in Toscana complessivamente ben 179 Punti digitale facile - ha spiegato l'assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo -, praticamente uno per ogni Comune. Anche a Rufina si è compiuta la scelta di essere più prossimi possibile ai cittadini. Infatti uno degli scopi del progetto a cui come Regione continuiamo a lavorare è proprio quelli di accorciare le distanze tra i cittadini e l'intero sistema delle Amministrazioni pubbliche e al tempo stesso di formare all'uso delle procedure informatiche coloro che più ne hanno bisogno, e non soltanto gli anziani. Solo così riusciamo ad apportare significative semplificazioni nella vita di tutti noi. Mi auguro che siano sempre più numerosi i cittadini che approfittano di questo eccellente servizio loro disposizione". "Da quando è stato aperto- commenta il sindaco Daniele Venturi - il Punto Digitale Facile di Rufina ha aiutato moltissimi cittadini ad accedere a tanti servizi online Molti di questi sono di primaria importanza, come la prenotazione di servizi sanitari o la consultazione del fascicolo sanitario regionale".