Gambassi Terme, incidente stradale sulla SP64

Firenze, 14 aprile 2023 – Un incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile. Attimi di paura dunque per un sinistro che è avvenuto sulla SP64. Subito sono stati allertati i soccorsi, e alle ore 15 e 40 i Vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino sono intervenuti nel comune di Gambassi Terme. Il loro intervento ha riguardato la messa in sicurezza di un’autovettura, a seguito appunto dell’incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta sulla strada provinciale. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza col personale sanitario per i soccorsi.

