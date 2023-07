Firenze, colpo da 20mila euro in un ristorante

Firenze, 23 luglio 2023 - Sono entrati nel suo ristorante di via del Barco approfittando di un momento di assenza e sono scappati con 20mila euro. Il furto è stato denunciato dal titolare di due locali e di un money transfer. Secondo quanto ricostruito, il gestore aveva lasciato una busta contenente gli incassi del money transfer e di una pizzeria che ha in via Baracca all'interno del ristorante.

L’uomo ha detto di essersi allontanato intorno alle 10 per una commissione e al suo ritorno ha trovato una porta aperta, si pensa forzata con un piccone, poi rinvenuto vicino all’ingresso. All’interno ha visto una persona che poi si è data alla fuga.

Nessuna traccia invece della busta con gli incassi delle due attività di via Baracca e nemmeno dei soldi che erano nella cassa del ristorante. Sul caso indaga la polizia.