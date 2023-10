Furti a raffica, nuovo colpo al Caffè Le Rose e al Sieni: "È una minaccia"

Firenze, 17 ottobre 2023 - Dopo la strisciata di spaccate di domenica, nella notte tra lunedì e martedì la banda ha colpito il Caffè Le Rose di Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Firenze e la Pasticceria Sieni di Andreina Mancini. Il modus operandi è lo stesso: con un sasso hanno buttato giù la porta a vetri e sono scappati senza portare via niente. "Questa è una minaccia, il messaggio è chiaro: "Noi possiamo colpire quando e dove ci pare, in qualunque momento". Solo pochi giorni fa, sia io che la titolare della Pasticceria Sieni, ci siamo esposti insieme ad altri imprenditori per chiedere più controlli. E subito dopo, un'altra spaccata. E' un chiaro segnale, un avvertimento" non usa mezzi termini Cursano.

Il presidente Confcommercio Firenze è una furia. Da settimane sta denunciando l'escalation di furti alle attività senza che, fino a questo momento, sia cambiato nulla. Con la spaccata di oggi, la conta dei colpi e tentativi subiti dal suo locale è salito a 22. "Ogni mattina, nel mio locale, c’è un via vai di persone che mi segnala un furto o un atto vandalico. Ci sentiamo abbandonati nelle mani dei delinquenti. E’ assurdo che la stazione di Firenze, che accoglie ogni anno, milioni di visitatori, non abbia un presidio di polizia municipale fisso. Non si può più ignorare quanto sta accadendo" conclude Cursano.