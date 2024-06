Furti nei garage condominiali a Firenze: scoperto e arrestato il colpevole

Firenze, 14 giugno 2024 – Furti nei garage condominiali a Firenze, arrestato dalla polizia un 26enne. I Falchi della squadra mobile hanno rintracciato il giovane, di origine dominicana, nei giorni scorsi alle Cascine e hanno eseguito la misura cautelare in carcere, disposta dal gip del tribunale di Firenze su richiesta della procura.

Furto aggravato e ricettazione i reati contestati. Quattro i colpi ipotizzati a carico del 26enne, messi a segno nelle prime settimane del 2024. Il 17 gennaio il 26enne era stato fermato dagli agenti in via dell'Argingrosso, in sella a uno scooter, risultato rubato in un garage condominiale in via Tavanti: era così scattata la denuncia per ricettazione.

Nei giorni successivi il giovane secondo quanto ricostruito avrebbe portato a termine tre incursioni: in via del Caravaggio, con un 'ferro piegatò avrebbe danneggiato tre serrande nel tentativo, non riuscito, di portare via qualcosa, poi con la stessa tecnica sarebbe riuscito a portae via da un garage in via Tiziano due biciclette del valore complessivo di 1.150 euro e infine il 29 gennaio, in un garage in viale Belfiore avrebbe rubato un'auto ritrovata dopo qualche ora dalla polizia municipale in via Baccio Bandinelli. Le indagini hanno indotto gli inquirenti a ipotizzare che sia stato il 26 enne a guidare la vettura e a parcheggiarla in quella zona.