Firenze, una mappa “digitale” della lettura in città: al via un questionario online

Firenze, 18 luglio 2023 - Una mappa per rendere i luoghi della lettura di Firenze visibili e accessibili, questo è il progetto che il Comune di Firenze attraverso le Biblioteche Comunali Fiorentine sta disegnando.

La mappa raccoglierà sia i luoghi della lettura più conosciuti, ma anche quelli più insoliti, in cui la lettura è presente come veicolo di socialità e strumento di crescita individuale e collettiva.

Per essere parte attiva in questa ricognizione, segnalando un luogo di lettura sul territorio del Comune di Firenze, è possibile compilare un breve formulario online entro il 7 settembre. Il formulario è aperto a chiunque: associazioni, librerie, comitati, gruppi informali, esercenti, singoli cittadini e cittadine. Si possono inserire nella mappatura librerie, scaffali del libero scambio, gruppi e circoli di lettura e ogni altra attività ed esperienza legata alla lettura.

“La promozione della lettura è per l’amministrazione un obiettivo centrale e questo progetto che nasce all’insegna della partecipazione e della collaborazione con la comunità, va assolutamente in questa direzione. – evidenzia la vicesindaca e assessora alla Cultura Alessia Bettini – Continuiamo a coinvolgere i cittadini secondo lo spirito che anima il Patto per la lettura, alleanza che coinvolge tutti i soggetti della filiera del libro operanti a Firenze e ha lo scopo di creare una rete cittadina di collaborazione permanente che si impegni per ideare e sostenere progetti condivisi che rendano la lettura un’abitudine sociale diffusa e un fattore di promozione del benessere individuale e sociale”.

La mappa dei luoghi della lettura è parte del progetto “Avvicinare la distanza” promosso dal Comune di Firenze nell’ambito del bando Città che legge 2021 finanziato da Cepell - Centro per il libro e la lettura. Per la raccolta dei dati della mappa, che sarà realizzata dalla Direzione Sistemi informativi del Comune di Firenze, le Biblioteche comunali sono supportate da Sociolab Cooperativa e Impresa Sociale.

Questo il link a cui è possibile compilare il formulario: https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/una-mappa-della-lettura-citta Maurizio Costanzo