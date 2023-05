Firenze, tornano i centri estivi nei Musei Civici e a Palazzo Medici Riccardi

Firenze, 29 maggio 2023 - Dopo il successo delle scorse edizioni, a partire dal 12 giugno, si rinnova la proposta MUS.E di campi estivi nei musei della città di Firenze. Come sempre un’attenzione particolare sarà data alla multidisciplinarietà. Museo di Palazzo Vecchio, Museo Novecento, Palazzo Medici Riccardi, Complesso di Santa Maria Novella, Murate Art District, sono questi i luoghi dove avranno base i campi estivi, condotti da educatrici madre-lingua inglese.

I campus contempleranno un programma di attività, itinerari, laboratori diffusi nel centro storico, bilanciando con attenzione le esperienze dell’arte, della natura e del gioco, l’apprendimento della lingua inglese e per rafforzare il sentimento di rispetto del patrimonio comune e dello stare “bene” insieme.

La proposta è strutturata dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 e si rivolge ai bambini dai 6 agli 11 anni, in piccoli gruppi. Ciascun partecipante porterà giornalmente con sé il proprio pranzo al sacco. I campus offriranno una full-immersion nell’arte, nell’inglese, nella storia e nel verde per vivere un’esperienza ricca, formativa e divertente. Per chi: per bambini dai 6 agli 11 anni.

Dove: Palazzo Vecchio, Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Santa Maria Novella, MAD Murate Art District. Costi: 140 per ciascuna settimana – riduzione 10 per cento soci Unicoop Firenze – pranzo escluso. Per il mini-campus dei giorni 11- 14 settembre il costo è di 110 euro. Prenotazione obbligatoria. Per i campus a Museo Novecento, MAD, Santa Maria Novella e Palazzo Vecchio [email protected] oppure 055-2768224. Per i campus a Palazzo Medici Riccardi [email protected] 0552760552 Maurizio Costanzo