Firenze, torna la Settimana del Fiorentino con 200 eventi dal 24 al 30 marzo

Firenze, 19 marzo 2025 - Più di 200 appuntamenti in programma per festeggiare il Capodanno Fiorentino (25 marzo). Dal 24 al 30 marzo 2025 torna la Settimana del Fiorentino, il calendario di eventi promosso dal Comune di Firenze con associazioni culturali, Biblioteche Comunali, Musei Civici Fiorentini, MUS.E e centri commerciali naturali per valorizzare le tradizioni della città con visite guidate, passeggiate, fiere e mercati. L’edizione 2025 è dedicata alla fiorentinità e ai suoi simboli, il giglio rosso su campo bianco e il Marzocco, che grazie alla matita di Sandro Cleuzo diventa mascotte dell’evento. Durante la settimana, grazie a Firenze Smart, le Porte Storiche e il David del Piazzale Michelangelo si illumineranno di rosso. La quarta edizione della rassegna è stata presentata a Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini e dal presidente del Q1 e coordinatore dell'evento Mirco Rufilli. “Celebriamo le tradizioni e rinnoviamo la nostra identità – dice Vicini – con un programma ricco, pensato per famiglie, cittadini e visitatori. Firenze accoglierà tutti nel migliore dei modi”. “L’evento è ormai una tradizione – aggiunge Rufilli – grazie al coinvolgimento di tante realtà cittadine che rendono possibile un ricco programma di aperture straordinarie, passeggiate, eventi e visite guidate”. Martedì 25 marzo, festa dell’Annunciazione e Capodanno Fiorentino, il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina partirà dal Palagio di Parte Guelfa alle 16, sfilando fino a piazza Santissima Annunziata. Per la prima volta si terrà “La notte di Capodanno in Piazza”, dalle 21 all’Arco di San Pierino. Nello stesso giorno, una mongolfiera si alzerà da piazza del Carmine, 230 anni dopo il primo volo fiorentino di Giovanni Luder. Tra gli eventi in programma: “Firenze in arte”, la partita delle “Vecchie Glorie” in piazza Santissima Annunziata, l’apertura straordinaria del Brindellone (25 marzo, via Il Prato 48), lo spettacolo teatrale “Ginevra degli Almieri”, la mostra “Tattoo e Fiorentinità” (Sala D’Arme di Palazzo Vecchio, 27-28 marzo), il Festival degli Artisti di Strada e il concerto dell’Orchestra La Pippolese sull’Arengario di Palazzo Vecchio (29 marzo). Per i 550 anni dalla nascita di Michelangelo, “David in Santa Croce!” con la realizzazione di un profilo del David su un’area di 1.500 mq, coinvolgendo gli studenti del Liceo Artistico Alberti Dante e dell'Istituto Porta Romana. Il 30 marzo in Sala D’Arme la consegna del Premio Fiorenza per le eccellenze del territorio. Dal 21 al 23 marzo in piazza Santa Maria Novella torna “Arti e mestieri, Capodanno Fiorentino in Piazza”, organizzato da Confesercenti e Confartigianato Firenze. Durante la settimana, gli artigiani di Firenze Creativa apriranno le loro botteghe per mostrare le produzioni artistiche locali, con visite speciali il 28 marzo. Confesercenti organizza inoltre il Cenone del Capodanno Fiorentino il 24 marzo in vari ristoranti fiorentini e un concorso per le vetrine a tema fiorentinità. I Musei Civici Fiorentini e MUS.E propongono visite e attività gratuite, con particolare attenzione ai simboli di Firenze. Tra gli appuntamenti: “Per fare una città ci vuole un fiore” e “La natura dipinta” a Palazzo Vecchio, passeggiate patrimoniali verso San Miniato, visite al Museo di Palazzo Vecchio e al Museo Novecento, laboratori e conferenze sull’iris, simbolo di Firenze. Il 29 marzo al Museo Stefano Bardini i bambini scopriranno la storia del cinghiale di Pietro Tacca con “Intorno al porcellino”, mentre gli adulti potranno visitare “La primavera al Museo Bardini”. Sempre il 29 si potrà visitare Porta San Frediano, mentre il 30 la Torre San Niccolò. La settimana si concluderà il 30 marzo al MAD Murate Art District con “Viola iris”, un laboratorio ambientale per bambini dedicato al fiore simbolo della città. Le Biblioteche Comunali partecipano con eventi e incontri, tra cui letture dantesche, presentazioni di libri, mostre documentarie e approfondimenti sulla storia di Firenze. Alla Biblioteca delle Oblate si terrà “DanteDì 2025 a Firenze”, mentre la Biblioteca Pietro Thouar ospiterà la presentazione del libro “Incredibilmente questa era Firenze”. La Biblioteca Fabrizio De André offrirà un incontro sulla storia della cucina fiorentina, e la Biblioteca Mario Luzi un percorso poetico dedicato alle donne.