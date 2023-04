Firenze, torna il mercato di abiti vintage a sostegno della Fondazione File

Firenze, 10 aprile 2023 - Torna il Florence Vintage Market, il mercato di raccolta fondi dedicato all'abbigliamento vintage e organizzato da File, la Fondazione Italiana di Leniterapia. La settima edizione dell’iniziativa avrà luogo a Palazzo Corsini da venerdì 14 a domenica 16 aprile, con orario 11-18. Si accede al Palazzo con ingresso libero da Lungarno Corsini 8 e all’interno viene offerta una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna e uomo, di alta qualità, firmati o sartoriali e non solo. Tutti rigorosamente vintage e generosamente donati da privati sostenitori e da alcuni negozi del settore. Il Florence Vintage Market è qualcosa di più di un appuntamento con lo stile e la moda d’altri tempi: è un appuntamento con la solidarietà. I fondi raccolti, infatti, contribuiscono a sostenere File e il servizio di cure palliative e supporto psicologico offerto da oltre 20 anni ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio. In Italia, i malati inguaribili sono oltre 500mila all’anno ma solo poco più di 80mila hanno accesso alle Cure Palliative. In questo contesto, File offre assistenza gratuita nelle città di Firenze e di Prato a domicilio, in Hospice e negli ospedali sia dell’Azienda Usl Toscana Centro sia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi. Le equipe sanitarie e i volontari File assistono persone con una o più malattie progressive e irreversibili, sia di tipo oncologico che non oncologico, ne tutelano la dignità e la qualità della vita, rispondendo non solo ad esigenze sanitarie complesse ma anche a bisogni psicologici, relazionali, spirituali. Si occupano della persona malata nella sua globalità, lenendo le sofferenze di tipo fisico, attraverso terapie farmacologiche mirate e tecniche fisioterapiche di controllo del dolore, e di tipo emozionale, attraverso un sostegno psicologico dedicato. Alla base dell’assistenza, infatti, c’è un percorso di accompagnamento umano della persona malata e di coloro che le stanno vicino, per sostenerli senza mai farli sentire abbandonati. Anche la famiglia è infatti importantissima. Servizi come il sostegno psicologico, anche per i più giovani, e gli incontri dei gruppi di auto mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto possono fare la differenza e aiutare queste persone a superare la difficile prova che stanno affrontando, sia durante il percorso di malattia che nella fase successiva alla perdita del proprio caro. Tutte le attività di assistenza sono gratuite e portate avanti da uno staff sanitario qualificato e da volontari preparati a prendersi cura della persona malata e della sua famiglia. In Toscana, e nella città di Firenze in particolare, realtà come File sono fortemente radicate sul territorio, storicamente caratterizzato da un’antica tradizione culturale orientata alla solidarietà e al volontariato. In questo contesto, File costituisce un punto di riferimento nell’ambito delle Cure Palliative, rappresentando per la Sanità pubblica, con la quale collaboriamo, una grande risorsa. Maurizio Costanzo