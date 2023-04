Firenze, Laura Pausini ospite delle radio fiorentine. E i fan potranno incontrarla

Firenze, 21 aprile 2023 - Laura Pausini fa tappa a Firenze per incontrare gli amici delle radio. Il programma della giornata di sabato 22 aprile per l’artista emiliana inizia da Cecina dove sarà ospite a Radio Stop alle ore 15. Poi alle 17.30 sarà negli studi di Lady Radio in viale dei Mille 111 a Firenze per essere intervistata da Eva Edili e Tommaso Venturini in occasione dei suoi 30 anni di carriera, il suo nuovo singolo" Buon Inizio" e il World Tour 2023/2024 che partirà con quattro tappe di anteprima il 30 giugno da Venezia e poi con Italian door dall'8 dicembre a Rimini per essere poi a Firenze il 22 dicembre al Mandela Forum. Laura Pausini sarà in diretta in contemporanea su Lady Radio, RDF 102e7, Radio Divina e Radio Sieve. “Nell’attesa del suo arrivo – spiega Eva Edili – abbiamo preparato l’animazione con Franceskino dj sotto la sede della radio di viale dei Mille, ci saranno i fan che si sono registrati in questi giorni sui siti delle emittenti. Ad ogni fan che si è registrato è stato assegnato un numero, e alle 17 saranno estratti cinque numeri e così cinque persone potranno salire negli studi, assistere in diretta all’intervista e avranno anche modo di incontrarla. Allo stesso tempo anche le persone che resteranno giù avranno modo di seguire l’intervista che faremo, perché abbiamo sistemato una postazione video che si vede su viale dei Mille”. Pausini dopo sarà ospite di Radio Toscana a Palazzo Pucci, una delle dimore storiche più importanti della città. Il prezioso Salone di Apollo con i suoi affreschi sarà la straordinaria location dell'intervista live alla star mondiale della musica italiana alle 18.30. Avranno la possibilità di incontrarla e di assistere alla diretta 50 fortunati ascoltatori della radio e altri 30 partecipanti selezionati direttamente dal fan club. Gli ascoltatori potranno aggiudicarsi questa opportunità seguendo con attenzione la programmazione della radio fino alle ore 19 di venerdì 21 aprile per cogliere l'attimo in cui i conduttori faranno un annuncio a sorpresa, e dovranno essere fra i primi cinque a mandare un messaggio whatsapp. Da lunedì scorso la lista degli invitati si sta riempiendo, hanno già ottenuto questa possibilità fan che arrivano da tutta la Toscana, da Massa Carrara fino a Grosseto. L'entusiasmo degli ascoltatori di Radio Toscana e degli ammiratori di Laura Pausini è alle stelle, decine e decine di telefonate e messaggi ogni giorno, dal primo momento in cui è stato annunciato sui social l'evento. La pop star si racconterà sabato prossimo ai microfoni della radio per ripercorrere 30 anni di carriera, risponderà alle domande dei fan e presenterà il tour mondiale che toccherà anche Firenze il 22 dicembre al Mandela Forum.

L'artista emiliana ha scelto di far conoscere "Un Buon Inizio" il singolo già nei primi posti in classifica, che segna la partenza di questo nuovo progetto, con un tour radiofonico da nord a sud Italia, che passa anche dalle radio locali: “So che per fare questo mese di radio italiane ho dovuto sacrificare gli altri paesi nel mondo ma ci tenevo dopo 30 anni a ricominciare proprio come feci dopo Sanremo del 1993, passando nelle varie regioni e partendo dalla vera base promozionale per un cantante: la radio. - ha detto Laura Pausini - Amo quello che sto vivendo in ogni regione e sto cercando addirittura di prolungare questo radio tour”. Per chi sarà sabato nel Salone di Palazzo Pucci, ma anche per chi ascolterà l'intervista alla radio, non mancheranno tante sorprese. La diretta si potrà seguire in contemporanea su Radio Toscana e Radio Firenze 95.4 a partire dalle 18.30 in FM, DAB+, Streaming e App .

Maurizio Costanzo