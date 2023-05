Firenze Insolita, al via le “Passeggiate nella Firenze della Liberazione”

Firenze, 20 maggio 2023 - Tornano le “Passeggiate nella Firenze della Liberazione” a cura dell'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea, in collaborazione con l'Associazione culturale Regola d'Arte e con la partecipazione straordinaria di Letizia Fuochi: una serie di itinerari nel tessuto urbano di Firenze alla scoperta dei luoghi che rievocano la Seconda Guerra Mondiale per conoscere la storia più contemporanea di Firenze, la sua storia sociale e l'evoluzione della società di quel determinato periodo, nonché la vita dei fiorentini di allora. Un focus tutto nuovo sulla città, diverso da classici percorsi focalizzati principalmente su epoche come Medioevo e Rinascimento e con invece al centro la Firenze protagonista della storia del Novecento e della guerra di Liberazione, che vede il sostegno del Comune di Firenze attraverso la linea di finanziamento “Firenze Insolita”. Sette appuntamenti con un grande successo di iscrizioni, dal momento che sono ancora pochi i posti disponibili. La serie di itinerari, che vanno a toccare il periodo compreso tra il 1943 e il 1944, saranno realizzati dalle guide turistiche professioniste dell'Associazione culturale Regola d'arte di Firenze. Le zone interessate, oltre a quella nota dell’Oltrarno, sono aree come la Fortezza da Basso, Piazza delle Cure e zona di Campo di Marte e ancora i quartieri di Rifredi e Novoli, osservati da un punto di vista nuovo e insolito in grado di incuriosire sia residenti che visitatori della città.“Attraverso ‘Firenze Insolita’ abbiamo voluto far emergere una narrazione diversa della nostra città, focalizzata su luoghi meno noti ma sempre ricchi di storia e storie e questo progetto va in questa direzione, valorizzando luoghi legati alla nostra storia recente. – sottolinea la vicesindaca e assessora al Turismo Alessia Bettini - Le Passeggiate nella Firenze della Liberazione sono un’iniziativa di grande successo che ci permette di fare memoria attiva e di riscoprire il ruolo da protagonista che ebbe la nostra città nella guerra di Liberazione. È giusto e doveroso lavorare per promuovere valori che fanno parte del nostro Dna ma che devono essere tenuti vivi, in particolare tra le giovani generazioni. È molto interessante quindi che tutto ciò sia al centro di una proposta diversa e innovativa per vivere Firenze”. Il calendario di appuntamenti è il seguente: venerdì 26 maggio ore 15 in Oltrarno, sabato 27 maggio ore 10 quartiere 5, percorso Manifattura Tabacchi, ponte di Mezzo, venerdì 9 giugno ore 15 percorso in inglese in Oltrarno, sabato 10 giugno ore 10 quartiere 5, percorso da Piazza Dalmazia allo Stabilimento Chimico Farmaceutico, venerdì 15 settembre ore 10 quartiere 5, percorso Manifattura Tabacchi, ponte di Mezzo e ore 15 itinerario lungo il Mugnone, dalla Fortezza a le Cure lungo la seconda linea di difesa e infine sabato 16 settembre alle 10 percorso stadio Campo di Marte, la guerra in città. Il progetto è sostenuto dal Comune di Firenze all’interno della misura Firenze Insolita, facente parte del pacchetto di incentivi per la valorizzazione della città in un'ottica di turismo sostenibile, promosso e finanziato dal Ministero del Turismo nell'ambito del progetto “Grandi Destinazioni Italiane per un Turismo Sostenibile”. Molte sono le iniziative in corso, pensate per cittadini e visitatori che vogliono scoprire una Firenze Insolita: per restare aggiornati potete consultare il portale ufficiale del turismo del Comune di Firenze e Città Metropolitana: www.feelflorence.it Maurizio Costanzo