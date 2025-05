Cristina Manetti presenta il suo libro a palazzo Portinari: dialogo sulle donne

Firenze, 5 maggio 2025 – Un dialogo tra generazioni per raccontare il lungo cammino delle donne fino a oggi. È questo il cuore dell’incontro organizzato da Fondazione ANT Toscana per mercoledì 7 maggio alle 18,30 a palazzo Portinari. Protagonista della serata sarà Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione Toscana e fondatrice de La Toscana delle Donne, autrice del libro “A Penelope che prende la valigia”, che si confronterà con la giornalista Titti Giuliani Foti. Il volume racconta il viaggio intrapreso dalle donne nel corso dei decenni, una staffetta iniziata dalle nonne, proseguita dalle madri e dalle donne di oggi e che ora viene raccolta dalle nuove generazioni. L’evento si inserisce nelle attività della Fondazione ANT, impegnata da anni non solo nell’assistenza socio-sanitaria ma anche nella promozione di valori come la diversità, l’inclusione e la parità di trattamento tra uomini e donne. "Crediamo che la tutela e la valorizzazione delle risorse umane, ovunque esse operino, siano un fattore primario di successo — sottolineano dalla delegazione toscana di ANT —. Con questo incontro vogliamo offrire uno spunto di riflessione su temi che toccano il mondo del lavoro, della cultura e della società". A dialogare con l’autrice sarà Titti Giuliani Foti, membro del Comitato di Onore della Fondazione ANT – Delegazione di Firenze, che guiderà il pubblico alla scoperta del libro e delle esperienze personali e professionali della scrittrice. La serata si svolgerà grazie al supporto di Vito Mollica per aver messo a disposizione la sede per l'iniziativa.