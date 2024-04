Firenze, in 3500 sfilano per la Wish Parade

Firenze, 27 aprile 2024 - Con 3.500 manifestanti è partito intorno alle 17.30 da via Forlanini, a fianco del Polo universitario delle Scienze sociali, il colorato corteo della Wish Parade di Firenze contro il decreto anti-rave varato nel 2022.

19 foto (Foto Jacopo Canè / Fotocronache Germogli)

Una street parade «antifascista, antirazzista, transfemminista e anticolonialista», secondo i collettivi che la organizzano, perché «in una città sempre più ostile ai suoi abitanti, sentiamo l'esigenza di dare un segnale di presenza, rivendicando le nostre pratiche come parte attiva del tessuto sociale e culturale». Il corteo, che come un anno fa si muove al ritmo di musica reggae e techno diffusa dalle casse installate su alcuni variopinti autocarri, tocca Piazza Puccini e Porta al Prato, immettendosi poi su viale Lincoln per raggiungere l'Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine. «Vogliamo danzare e sonorizzare la città - affermano gli organizzatori - per far sentire la nostra voce e la nostra necessità di riprenderci lo spazio e il tempo per poter progettare insieme un nuovo domani». Secondo quanto ha fatto sapere da ieri il Comune, sono possibili disagi alla circolazione e al trasporto pubblico nelle zone interessate dal passaggio del corteo.

