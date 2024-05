Firenze, il 15 maggio apertura speciale del museo Zeffirelli

Firenze, 14 maggio 2024 - In occasione del compleanno del Sommo Poeta e nell'ambito dell'itinerario dantesco promosso dalla Regione Toscana con il suo presidente, Eugenio Giani e con la capo di Gabinetto, Cristina Manetti in collaborazione con il Museo de’ Medici e Casa di Dante, il 15 maggio la Fondazione Franco Zeffirelli apre le sue porte straordinariamente dalle ore 18 per visitare un percorso unico dedicato all'Inferno di Dante con le tavole autografe del Maestro Zeffirelli e la proiezione in Sala della Musica del corto “Tributo a Dante” ideato da Pippo Zeffirelli. Per questa occasione è proposto il biglietto ridotto per i residenti e la possibilità di partecipare, previa prenotazione, ai seguenti eventi a partire dalle 18: seguirà un momento conviviale e un drink di saluto nel Cortile della Fondazione Zeffirelli. Per info +39 320 1637839. Prossimo appuntamento imperdibile, al Museo Casa di Dante il 22 maggio sempre dalle 18.