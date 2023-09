Firenze, gira per strada con una pistola senza tappo rosso: 44enne denunciato

Firenze, 17 settembre 2023 - Momenti di paura si sono vissuti a Firenze, per la presenza di un uomo che girava per via delle Campora con una pistola in mano, poi risultata essere un'arma ad aria compressa privata del tappo rosso. Per questo un 44enne è stato denunciato, dopo l’allerta per porto d'arma e oggetti atti a offendere. Il fatto è successo la sera di sabato 16 settembre, intorno alla mezzanotte. La pattuglia della polizia è intervenuta dopo la segnalazione che avvertiva gli agenti della presenza di un uomo armato in strada. Durante il controllo da parte delle forze dell’ordine l’uomo è stato trovato anche in possesso di una modica quantità di droga, pertanto è stato segnalato anche come assuntore di stupefacenti.

