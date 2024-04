Firenze, furto in un centro estetico: rubati profumi e cosmetici per 800 euro

Firenze, 26 aprile 2024 - Profumi e cosmetici per un valore di 800 euro è il bottino di un colpo che avrebbero messo a segno un marocchino di 43 anni e una fiorentina di 30 in un centro estetico in zona Porta al Prato, a Firenze, martedì sera. I due sono stati arrestati con l'accusa di concorso in furto aggravato. Intorno alle ore 23, a chiamare il 112 Nue è stata la stessa proprietaria del negozio, che è svegliata dal sistema di allarme sullo smartphone. I due malviventi, secondo quanto ricostruito, dopo aver scassinato la porta del centro estetico avrebbero poi rovistato nelle stanze facendo razzia di profumi e creme per un valore di 800 euro prima di fuggire. Sono stati rintracciati e arrestati in via Bogianckino dagli agenti delle volanti. La refurtiva è stata restituita alla titolare del negozio.

