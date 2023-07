Firenze, è morto il partigiano Leandro Agresti: aveva 99 anni

Firenze, 18 luglio 2023 - È morto a 99 anni Leandro Agresti, nome di battaglia Marco, uno dei primi partigiani a salire a Monte Morello e uno degli ultimi appartenenti alla Resistenza fiorentina ad essere ancora in vita. Cordoglio per la scomparsa di Agresti è stato espresso dai sindaci di Firenze Dario Nardella e di Sesto Fiorentino, insieme alle rispettive amministrazioni. «Conoscevo bene Leandro, il partigiano 'Marco' come si faceva chiamare. Avevamo fatto insieme molti incontri nelle scuole per parlare della lotta della Resistenza e della Liberazione della nostra cittá. Un uomo di profondi valori democratici, con lo sguardo sempre rivolto ai giovani e al futuro», le parole di Nardella secondo il quale «nostro compito adesso è di portare avanti i suoi ideali di libertá e democrazia perché nessuno dimentichi mai e perché fatti tanto terribili non si ripetano». «Con Leandro Agresti scompare uno degli ultimi testimoni della nostra Resistenza - afferma Falchi -. Per tanti anni Agresti è stato una figura importante anche per la nostra cittá: nelle commemorazioni, alle quali fino a pochissimi anni fa è stato sempre presente, ma soprattutto per la sua straordinaria capacitá di trasmettere i valori dell'antifascismo e della Resistenza ai giovanissimi che incontrava nelle scuole. La sua morte ci carica oggi ancora di più della responsabilitá della memoria, di onorare la scelta che Leandro Agresti e migliaia di altri partigiani compirono nel momento più buio della storia del nostro Paese: mettere a rischio la propria vita per riscattare un intero popolo dalla barbarie del Fascismo».

Maurizio Costanzo