Firenze, cavallo finisce in un fosso: salvato dai vigili del fuoco

Firenze, 8 giugno 2024 – Un cavallo orami anziano si è adagiato in un fosso senza riuscire più a rialzarsi. È successo a Firenze, in via di Terzollina. Dopo alcuni tentativi da parte del proprietario, che ha cercato in tutti i modi di spingere l’animale a rialzarsi, sono stati chiamati i Vigili del fuoco del comando di Firenze, che dalla sede centrale sono intervenuti quando erano circa le ore 13 e 10 di oggi, 8 giugno. I Vigili del fuoco hanno provveduto al salvataggio dell’animale procedendo con delle operazioni non semplici, portate a termine attraverso le varie attrezzature in dotazione. Per riuscire a tirar fuori il cavallo dal fosso, i pompieri hanno posizionato due pezzi di scala italiana sopra l’animale, sul quale è stata poi posizionata una carrucola, il cavo d’acciaio è stato poi collegato al tirfor, uno dispositivo che serve per effettuare tiri. A quel punto sono state passate le ciappe sotto la pancia dell’animale, che è stato finalmente sollevato da terra. Solo in questo modo i vigili del fuoco sono riusciti a fare tornare in piedi il cavallo, permettendogli così di tornare a camminare. L’animale a quel punto è stato consegnato al proprietario.

