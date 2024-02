Firenze, camionista ubriaco fermato dalla Polizia: tasso alcolemico sette volte superiore al consentito

Firenze, 10 febbraio 2024 - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato è stata impegnata in una “campagna operativa” diretta al controllo dei conducenti e finalizzata soprattutto alla prevenzione degli incidenti dovuti molto spesso a condotte di guida distratte, nonché all’uso di stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche. Durante tale attività la Polizia stradale di Firenze ha fermato, intorno alle 4 di mattina, nei pressi dell’area di servizio “Bisenzio est”, un autotrasportatore 45enne di origini rumene, alla guida di un veicolo pesante con rimorchio che circolava con un tasso alcolemico di ben 7 volte superiore al limite previsto, a fronte dell’obbligo per i conducenti professionali del tasso pari a zero.

Altre 18 le violazioni accertate dagli agenti per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con il conseguente ritiro immediato di altrettanti patenti di guida per i conducenti, due dei quali neopatentati, per la successiva sospensione. Tra di loro, due hanno evidenziato una soglia oltre il limite di 1,5 g/l con il conseguente sequestro del veicolo ai fini della confisca. Le statistiche, infatti, confermano che gli incidenti stradali sono prevalentemente causati da comportamenti a rischio, soprattutto di chi si mette al volante dopo aver fatto uso di droghe o aver bevuto qualche drink di troppo. Altre 298 le infrazioni contestate, che, tra l’altro, hanno permesso ai poliziotti di individuare 44 conducenti senza cinture di sicurezza e 37 che utilizzavano il cellulare durante la giuda. I controlli in provincia proseguiranno nelle prossime settimane su tutte le arterie stradali. Maurizio Costanzo