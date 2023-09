Firenze, artista di strada preso a sputi e aggredito. Ma c’è chi va in suo aiuto

Firenze, 25 settembre 2023 - Erano circa le 18.30 quando un uomo, un senzatetto, si è avvicinato a David Vaggelli che in quel momento si stava esibendo con la sua chitarra, e ha iniziato prima a minacciarlo e poi a strattonarlo. A un certo punto, sotto gli occhi di centinaia di turisti di tutto il mondo, lo ha preso a sputi. E' successo in piazza Santa Maria Novella, una settimana fa.

L'episodio, solo l'ultimo di una lunga serie di aggressioni e furti ai danni degli artisti di strada, è stato denunciato ai carabinieri. “Stavo suonando quando ho visto l'uomo, conosciuto alla zona, si è diretto precipitosamente verso di me. Ha iniziato a urlare frasi del tipo “Smetti di suonare”, “Finiscila”, “Se non la fai finita ti spacco la faccia”. Ha preso il mio microfono, in quel momento c'erano centinaia di turisti” racconta Vaggelli che da anni intrattiene fiorentini e visitatori da tutto il mondo con un repertorio di musica britannica e americana ed è anche portavoce dell'associazione degli artisti di strada di Confesercenti.

A un certo punto, dopo almeno quattro tentativi di portargli via la chitarra, l'uomo ha sputato in direzione del volto dell'artista. Due coppie di turisti, prima siciliani e poi americani, hanno prestato soccorso a David. “Qualcuno mi ha dato delle salviettine disinfettanti, altri erano dispiaciuti e hanno aspettato con me gli agenti” dice. Sul posto è intervenuta la polizia ma non appena gli uomini in divisa hanno lasciato la piazza, l'uomo ha tentato una nuova aggressione questa volta bloccato da un collega di Vaggelli. “Le aggressioni in Santa Maria Novella sono quotidiane, in piazza spesso ci sono persone visibilmente alterate - aggiunge l'artista - bisogna fare assolutamente qualcosa. Io ora ho paura che mi possa risuccedere, ho comprato uno spray al peperoncino ma non credo basterà".

Immediata la solidarietà di Confesercenti Firenze: “David Vaggelli da sempre è un punto di riferimento per gli artisti di strada e dovrebbe avere tutti i diritti di esprimersi nelle sue postazioni senza il timore di aggressioni fisiche o verbali. È chiaro a tutti che in piazza Santa Maria Novella, anche per la crescente presenza di turisti, bisogna potenziare i controlli per garantire maggiore sicurezza alle persone e agli imprenditori della zona" le parole di Santino Cannamela, presidente Confesercenti città di Firenze.