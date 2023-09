Firenze, al via il mercatino di artigianato nel chiostro del Sangallo

Firenze, 23 settembre 2023 - Due giorni dedicati a un mercato artigianale e naturalistico, con laboratori e spettacoli. Ad organizzarlo è l'Associazione Orti in Terrazza e l'appuntamento è sabato 23 e domenica 24 settembre nel cuore di Firenze, nello storico chiostro del Sangallo annesso alla chiesa di Santa Maria Maddalena dei Pazzi in Borgo Pinti 58. L'ingresso al pubblico è libero con orario dalle 10 alle 19.

La mission dell’Associazione è “promozione di cultura del verde pubblico e privato” alimentando di conseguenza la diffusione dell’operato dell'artigianato locale. Partecipano al mercato artigiani con manufatti realizzati da prodotti naturali quali stoffe, lane, legno, ceramica, vimini, pelle, cosmetici, derivati da apicoltura e giardini verticali da terrazzo o provenienti da riciclo realizzerà le sue opere in tempo reale. Punto ristoro, oltre a vini, miele ed olio extra vergine di qualità a km 0, i gelati artigianali rallegreranno le giornate.

Nell'ambito della manifestazione sono previsti laboratori creativi come il Repair Party per dare nuova vita all'abbigliamento che non si usa più, per risparmiare, per non sprecare, per continuare ad usare ciò che si ama, per esprimere la propria creatività. E poi c'è Kamishibai, spettacolo dedicato ai bambini e grandi, con valigetta, teatrino di legno proveniente dal Giappone, piena di storie per far viaggiare la fantasia con parole, immagini, suoni.

A conclusione dello spettacolo un laboratorio per continuare a fantasticare. C'è anche un workshop di cesteria. I laboratori avranno un costo da 10 a 15 euro, e saranno prenotabili anche al 3483348144. A completamento mostra di Fabio Fabbri fotografo fiorentino e l'immancabile vintage.

