Cagliari, 10 novembre 2019 -Dopo un primo tempo imbarazzante da parte della Fiorentina in casa del Cagliari, il tecnico viola Montella cerca di cambiare qualcosa con l'ongresso di Sottil al posto di Lirola. I viola sono un po' vivi e al 7' Dalbert impegna Olsen con un gran tiro. E' solo un'illusione: al 9' Badelj perde palla a centrocampo, Nainggolan in contropiede serve Joao Pedro che infila Dragowski: i viola affondano sempre di più. Poi al 20' il capolavoro di Nainggolan con ungran tiro da fuori per il 5-0- Al 29' su assist di Dalbert Vlahovic (fin qui assente come il resto della squadra) segna il gol della bandiera.

Al 14' Simeone si mangia il gol del 5-0. Al 17' si rivede la Fiorentina: Sottil impegna Olsen. Il 5-0 arriva al 20' con una prodezza da fuori di Nainggolan, largamente il migliore in campo.

Primo tempo - Una grande azione di Nainggolan porta al vantaggio del Cagliari sulla Fiorentina con il gol di Rog al 16'. Passa un minuto e Simeone sfiora il raddoppio impegnando Dragowski. Poi al 25' il raddoppio arriva con Pisacane. Disastroso il primo tempo viola alla Sardegna Arena.

Subito pericoloso il Cagliari nella sfida alla Fiorentina. Al 3' Simeone (l'ex di turno, commosso all'ingresso in campo) sciupa una grande occasione su cross di Nandez e assist di testa di Joao Pedro. I sardi partono subito in attacco e i viola faticano a uiscire dalla loro metà campo. Al 13' si fanno vedere i viola (finalmente) con una pericolosa punizione di Pulgar che sfila in area di rigore senzxa che nessuno riesca a inrtervenire. Sempre al 13' tutto lo stadio si alza in piedi (e il gioco di fatto viene interrotto) per ricordare con cori e aplausi Davide Astori che ha scritto pagine importanti a Cagliari e Firenze.

Poi l'assist di Nainggolan a Rog e il gol dell'1-0. Intanto Chiesa si infortuna nello scontro con Rog e zoppica vistosamente. Al 24' Caceres rimonta su Nainggolan fermando il rossoblù. Passa un minuto e i viola vanno di nuovo sotto su calcio d'angolo: Pisacane tutto solo (colpevolmente ignorato da Vlahovic) infila di testa per il 2-0 sardo.

I viola cominciano timidamente a farsi vedere in avanti, ma al 34' è proprio Simeone ad affondare i viola con un colpo di tacco su assist di Nainggolan dopo una parata di Dragowski. Il crollo viola è evidente. Al 34' Pezzella sfiora il gol che potrebbe (relativamente) riaprire la gara, ma Olsen para. I viola non riescono ad alzarei ritmi, i sardi corrono molto di più e lo fanno con idee, quelle che mancano alla Fiorentina.

In attacco il tecnico viola Vincenzo Montella sceglie Dusan Vlahovic per fare coppia con Federico Chiesa. Tra i sardi attenzione all'ex Giovanni Simeone, sempre legatissimo a Firenze, che si è commosso all'ingresso in campo.

Formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-1-2):Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lu.Pellegrini; Nandez (37' st Ragatzu), Oliva, Rog; Nainggolan (31' st Castro); Joao Pedro, Simeone (28' st Cerri). Allenatore: Maran

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (1' st Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (21' st Benassi), Dalbert; Chiesa (25' st Ghezzal), Vlahovic. Allenatore: Montella

Arbitro: La Penna di Roma

Reti: 16' pt Rog; 25' pt Pisacane, 34' pt Simeone; 9' st Joao Pedro, 20' st Nainggolan, 29' st Vlahovic.

Note: ammoniti Castrovilli, Pulgar, Nandez

